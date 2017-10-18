英媒：中國十九大開會忙 郭文貴推文更忙

圖片版權 BB Chinese Image caption 郭文貴已經在美國提出政治避難

10月18日星期三可能是中共歷史上一個重大的日子。它是中共十九大黨代會的第一天。

英國《金融時報》報道，流亡在海外的中國富豪郭文貴為題，說郭在中國召開盛會之際利用社交媒體猛烈攻擊中共以及它的黨代會。

文章說，善於利用社交媒體的大咖郭文貴在其擁有50多萬粉絲的推特上稱，由中共一手導演的政治大戲並不需要公眾的參與或是質疑。

郭文貴還直接劍指習近平的反腐大內總管王岐山。

他稱，王岐山的家人曾從海航集團間接受益。王岐山並沒有公開對郭的指稱做出回應。

《金融時報》也無法核實郭文貴所做的眾多指稱。

但無論這些指稱能否得到證實，郭文貴的爆料還是引起了媒體的廣泛關注。

郭文貴挑戰中國反腐運動的真正目的。他自稱，在中國泱泱大國14億的人口中只有他敢發聲，而且發出不同的聲音。

郭文貴稱，中共反腐調查人員敲詐勒索，並對關押在拘留所的女性進行性侵。

但與此同時，那些共產黨的官員卻隱瞞私生子，並在海外囤積財富和房地產。

郭文貴稱，這些都是他本人在中國做生意時從內部獲得的信息。

圖片版權 NASA Image caption 郭文貴劍指習近平的反腐大內總管王岐山

陰謀論？

社交媒體給了郭文貴一個發聲的平台，然而，西方媒體對郭文貴的爆料感到困惑或是感到缺乏事實證據。

而郭文貴對西方記者的態度也同樣感到無奈，他抱怨為什麼記者們來質疑他，而不是把矛頭對凖中共。

當然，有一種理論是質疑郭文貴這樣做的動機，各種陰謀論都浮出水面。

郭文貴到底是替那些被王岐山整治的貪官代言，還是受僱於習近平想乾掉王岐山呢？因為習可能擔心王的權勢太大蓋過自己。

郭文貴於多年前流亡美國過著低調的日子，但從今年1月起開始在網上爆料。

他經常在社交媒體上曬自己鍛煉的照片，顯示他在美國過得不錯。但文章說他在美國的生活可能並沒有表面上看上去那麼光鮮。

他的基金有可能枯竭，他本人也正在美國申請政治庇護。

郭文貴面臨的真正考驗在於他能否在黨代會結束，中共的各大派系處於休戰狀態之後仍然倖存下來。