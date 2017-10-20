英媒：中國外賣送餐火爆 污染環境觸目驚心

圖片版權 Reuters Image caption 穿著藍色制服的外賣送餐人員奔跑于城市的大街小巷

最新一期英國《經濟學人》雜誌報道了中國蒸蒸日上的外賣送餐業造成環境污染和浪費等一系列的問題。

文章說，外賣送餐在辦公室上班族午餐的時候最繁忙。

城市的大街小巷都有送外賣的身影。人們用網上叫餐軟件訂餐，然後就可以在辦公室坐等送餐上門，非常方便快捷。

但是，這種服務也引發人們對浪費食物以及便當外賣塑料盒等威脅環境等方面的擔憂。

據估計，每天大約有6500萬外賣塑料餐盒被丟進垃圾桶。

截至到今年6月底，中國使用網上訂餐服務的用戶已經達到近3億人，這一趨勢有增無減而且正在向全世界蔓延。

預期，其消費額也從2016年的250億美元將增長到明年年底的360億美元。

這種外賣業背後有中國的騰訊和阿里巴巴等互聯網巨頭公司做後盾。

不僅如此，送外賣人員的個人待遇和福利，以及人身安全等問題也引起關注。

據南京的官員說，僅今年的頭6個月就有3000起交通事故與送外賣的電動車有關。

外賣車堵塞街道，逆行或是在人行道行駛。外賣工人的待遇也少得可憐，送一次餐的費用可以低到3元人民幣。

聯合國呼籲中國放人

英國媒體繼續關注中共十九大習近平提出的"新時代"之際，《衛報》則報道了聯合國呼籲北京立即釋放人權活動人士的消息。

據《衛報》獲得的一份聯合國文件稱，聯合國要求中國立即釋放目前被關押的維權律師，並為他們支付賠償。

聯合國人權理事會的報告說，這些維權律師的權力受到了侵犯。

圖片版權 Twitter Image caption 維權律師謝陽受到24小時的監視，目前正在等待判刑。

聯合國特別點了胡石根，周世鋒以及謝陽三位律師的名字。

近兩年來，中國加緊打壓人權活動人士，導致近250人被關押及受到警察的盤問。

胡石根和周世鋒都被當局以顛覆罪，分別判處7年半和7年徒刑。謝陽仍在等待判決。

據聯合國這份未公布的報告說，中國應該在6個月之內釋放這些律師，並給他們合法的補償。

聯合國還敦促中國修改其法律，與國際人權法接軌。

其中，謝陽在今年5月份獲得保釋，但他遠非獲得自由。

據謝陽現居美國的妻子說，謝陽的住所有12名國安24小時晝夜看守。即使這樣，謝陽仍然要每4個小時匯報他都做了些什麼，跟誰通了電話等。