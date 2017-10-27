英媒：特朗普「美國優先」政策給習近平可乘之機？

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英國媒體星期五（27日）繼續從不同角度關注剛剛結束的中共十九大和習近平至高無上的地位。

《衛報》報道指出，在特朗普領導下的美國秉承美國優先的政策下，習近平領導的中國可能會抓住這一時機乘虛而入，成為全球的主導。

文章說，特朗普所主張的孤立政策令美國面臨蘇聯解體以來首次嚴重挑戰。

在今年年初的瑞士達沃斯世界經濟論壇上，習近平發表了捍衛全球化的強勢演講。

習近平所發出的明確信息是，如果特朗普置世界於不顧，那麼中國將會填補這一空白。

該報內頁的另一篇文章說，特朗普表示習近平很厲害，並把習近平比作"國王"。

文章還把特朗普與習近平在國際事務上的一些表態作了對比。

例如，特朗普撤出巴黎氣候協議，習近平則說中國將承擔起責任；特朗普拒絶了世界銀行讓美國捐錢的請求，但習近平的亞投行財大氣粗，慷慨解囊。

特朗普希望取消北美自由貿易協議，但習近平表示全球經濟就像是一個大海洋，沒有任何國家可以逃脫。

文章說，由於美國強大的經濟，過去往往美國想得到的都能得到，但是現在已經今非昔比。

然而，美國仍在幾大國際經濟組織中具有絶對的影響力，但前提是美國需要利用這些組織，但特朗普卻選擇不去利用。

中國的潛力

70年前，美國是慷概的捐助國。美國推出的馬歇爾計劃幫助重建衰敗的西歐。

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年1月17日來自中國義烏的"東風號"列車抵達英國倫敦東部的貨場

今天，習近平推出的"一帶一路"可以說是亞洲現代版的馬歇爾計劃。正像馬歇爾計劃一樣，"一帶一路"也不全是大公無私的舉措。

受援國家很可能會與中國保持更緊密的貿易和政治紐帶。

文章說，習近平可以教教特朗普如何發展軟實力。當然美國作為世界老大，還遠沒有走到盡頭。

中國也還有很長的路要走。但關鍵是要看苗頭，這一點很重要。

而且，文章說今天的中國也遠非60年前的莫斯科，當初大談莫斯科會趕超美國的人被證明是錯的。

中國過去40年主要集中精力對付國內事務，而現在中國在國際舞台施展其影響力的時刻已經到來。