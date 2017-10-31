英媒：中國大學爭開學習習近平思想研究所

在上周中共十九大結束，習近平思想被寫進黨章之後，中國的高等學府競相開設習近平思想研究所是英國《金融時報》關注的一則中國消息。

文章說，到目前為止已經有至少20所中國大學和學院宣佈計劃成立"習近平思想"研究所。

之前，中國教育部發佈指導綱領，要求小學教育必要要強調愛黨愛國。

你的器材不支持播放多媒體材料 微信上，到底什麼能說，什麼不能說呢？

文章說，這是在習近平領導下進一步收緊意識形態教育的最新跡象。

北京人民大學是率先成立專門研究習近平思想研究所的高校。

人大在習近平思想被寫進黨章後的數小時就宣佈成立習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心。

據中國官媒報道，人大研究所旨在讓習近平理論"進材料、進課堂、進頭腦"。

其他一些高校也紛紛效仿。

分析人士稱，各高校紛紛以此來表示政治效忠，預計還會有更多的高校步其後塵。

不久前，中國教育部長還呼籲中國高校禁止那些宣傳"西方價值觀"的課本教材。

網上直播族

你的器材不支持播放多媒體材料 圖說人間：為網紅提供直播平台的中國經紀公司

許多中國年輕女性成為網上直播族，並以此作為謀生手段，甚至大紅大紫，賺取大把金錢是《泰晤士報》內頁報道的一條消息。

有些人一個月可以賺到2萬美金。

通常，這些網上直播族都是年輕的女性，而她們的觀眾則以年輕男性為主。如果他們喜歡直播的內容就可以為女主持用電子現金買禮物，這些錢是和用戶的銀行卡邦定的。

據悉，自網上直播節目在2008年在中國出現以來，其年商業價值已經高達30億英鎊，並擁有三億五千萬的常規用戶。

北京當局也對此行業進行了一些規範，包括不允許直播者播出帶來色情和不雅內容的節目等。