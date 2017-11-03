英媒：中國飛機晚點謎團 作家呼籲釋放劉霞

圖片版權 EPA Image caption 北京首都國際機場的航班經常晚點

為什麼中國機場的航班總是晚點？這是最新一期《經濟學人》雜誌所關注的話題。

文章說，世界上七大航班延遲情況最嚴重的機場都在中國。

文章說，從硬件上來說，中國的機場堪稱世界一流，同時也配有最尖端的科技。

然而，中國機場航班的晚點率是全球最大的。

在全球最繁忙的100個機場中，中國佔13個。在這些機場中航班平均晚點的時間為43分鐘，而在世界其他機場這一數字為27分鐘。

那麼，到底是什麼原因導致中國的航班總是晚點呢？

擁堵只是中國航班晚點的部分原因。中國已經躋身為世界第二大航空市場，每年處理的乘客流量大約為五億人次，而且中國的航空市場仍在增長，並將在10年內超過美國成為世界最繁忙的市場。

中國機場的安全極其嚴格，導致飛機起飛和降落之間的間隔延長。在世界許多機場，飛機起飛和降落之間的間隔只有30秒，但中國卻是2分鐘。

另一原因則為中國的軍方空中交通管制。在中國，三分之二的領空受軍方管轄。

每當空中管制時，民用飛機就要讓道，但航班總是用空中交通繁忙為理由，不會告訴乘客真相。

雖然中國政府承諾要更好地協調這一問題，但到目前為止還沒有看到什麼成效。

呼籲釋放劉霞

圖片版權 Reuters Image caption 劉霞在劉曉波去世後更是與外界失聯。

《衛報》星期五（11月3日）電子版的一篇文章說，一些國際知名作家聯名致信給中國領導人習近平，呼籲釋放劉曉波的遺孀劉霞。

以瑪格麗特•阿特伍德（Margaret Atwood）、菲利普·羅斯(Philip Roth)、湯姆·斯托帕德(Tom Stoppard)以及喬治·桑德斯(George Saunder)等50多名國際知名作家聯合寫信給習近平，呼籲他從良心出發釋放劉霞。

劉霞從2010年起就被軟禁。劉曉波逝世後更是過著與世隔絶的軟禁生活。

這些作家在信中敦促習近平解除對劉霞的所有限制，確保她的言論和行動自由。

他們說，劉霞這些年忍受了巨大的苦難，就因為她是劉曉波的妻子。

信中還說，劉霞身體不好並被切斷與外界的聯繫，別忘了她是一名剛剛喪夫而陷入深深苦痛的女人。

該信同時還敦促即將在下周訪問中國的美國總統特朗普關注劉霞的情況。