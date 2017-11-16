英媒：津巴布韋「政變」獲中國默許？

圖片版權 WWW.MOD.GOV.CN Image caption 津巴布韋國防部司令奇韋亞將軍上周到訪北京

英國《每日電訊報》周三（11月16日）的電子版關注中國在津巴布韋危機中可能扮演的角色。

文章說，此次政變的軍方領袖，津巴布韋國防軍司令康斯坦丁·奇韋亞（Gen Constantine Chiwenga）在危機發生前曾前往北京，可能是為了爭取中國的支持。

津巴布韋軍隊將領上周親自前往北京，再次引起外界對中國在非洲與日俱增的影響力的憂慮。

上周，奇韋亞與中國國防部的高層官員舉行會談。奇韋亞還觀看學校的一場少林功夫表演等。

中國外交部，奇韋亞拜訪中國的是「正常軍事交往」。

然而，分析人士認為北京可能事先默許津巴布韋軍方的計劃。

津巴布韋總統穆加貝目前處於軟禁狀態，但他仍是該國名義上的總統。

現在，津巴布韋的命運掌握在曾經對他忠心耿耿的一些將領手中。

圖片版權 Getty Images Image caption 穆加貝目前處於軟禁狀態

向北京示好

奇韋亞以及他的盟友們顯然有意向北京示好，希望能夠得到北京的投資並成為軍事伙伴。

中國在非洲取代了西方競爭對手，成為非洲最大的貿易伙伴以及津巴布韋的主要投資國。

而且，文章注意到中國昨天（11月15日）拒絶呼籲讓穆加貝恢復職位──儘管穆加貝與北京的關係早從冷戰時期開始。

去年，中國還承諾將在未來的三年向津巴布韋提供40億美元的投資、貸款以及援助等。

在回應津巴布韋政變的消息時，中國外交部只是發表發明說北京正在「密切關注事態的發展」。

文章說，聲明讓人覺得中國已經同意犧牲「穆加貝同志」。