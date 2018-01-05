英媒：上海男子狀告廣電局為同性戀討個說法

圖片版權 AFP Image caption 2001年之後中國在容忍同性戀者方面取得了一些進步

《每日電訊報》星期五（1月5日）報道了中國上海的一名男子對廣電總局把同性戀定義為"不正常"表示不滿，並為此把廣電總局告上法庭的消息。

去年，中國廣電總局把同性戀納入"非正常的性關係、性行為"，並把它與亂倫、性變態、性暴力、性侵犯以及性虐待視為等同。

這位名叫範春林（音譯）的男子向北京市第一中級人民法院提起訴訟，要求廣電總局闡明該法規的政策依據。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC中文報道回顧：中國女同性伴侶面臨的法律困境

他希望為同性戀討個說法。目前，北京的這家法院已經同意受理此案。

文章說，雖然此案贏得勝訴的機會可能性不大，但法院願意接受此案在中國這個比較保守的社會已經算是比較罕見的一個舉動了。

但範春林的律師也表示，希望這起案件能夠引起中國人對同性戀團體權利的認識和關注。

1997年以前，同性戀在中國一直被認為是非法的行為，並被定性為精神疾病。

但2001年後，中國在容忍同性戀者方面取得了一些進步。然而，同亞洲的其它地區相比，中國在認同同性戀權利方面仍然遠遠落後。

去年六月，台灣通過表決同意同性戀婚姻。

然而專家表示，中國目前距離這個目標還非常遙遠，可能要幾十年。

習近平友鄰政策

圖片版權 AFP Image caption 中美之間的博弈從未停止過

此外，周五的《金融時報》也刊登了一篇評論文章，分析了在美國總統特朗普撤出亞洲的真空政策下，中國乘虛而入，對一些鄰居採取的友邦政策。

文章認為，中國領導人習近平利用這一戰略良機開始修補與美國在亞太地區盟友國家的關係，特別是日本以及菲律賓這兩個國家。

文章提到，中國展開魅力攻勢。對馬尼拉提供慷慨的基礎設施投資。

同時，對日本則採取措施吸引大公司的新投資等。

文章引用曾擔任過美國民主黨拜登和希拉里·克林頓幕僚的傑克•蘇利文的話說，"沒有一個亞洲國家希望看到中國的霸權，但是他們也不想在美國和中國之間做出選擇。"

習近平開始改變中國多年的強硬立場，採取軟性手段，以外交和經濟拉攏這些與中國有領土爭端的鄰國。