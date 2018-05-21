英媒：完婚後的「梅根宣言」將為「女權奮鬥」

圖片版權 PA Image caption 新娘子梅根在婚禮當天

上周六（19日）英國哈里王子和美國演員梅根喜結連理，這場王室大婚吸引了全世界的目光。

婚禮過後，媒體對這對新人的興趣並沒有消減，各大媒體除了評論婚禮本身之外，也特別關注梅根下一步要做什麼？

梅根嫁入王室，打破了許多傳統。其象徵意義巨大自不用說。

人們不禁要問，這對英國王室乃至英國這個國家又意味著什麼？

《每日郵報》把這場婚禮形容為"這是英國王室向現代演變的象徵，使它成為一個具有外向開放，符合21世紀需要的王室"。

網絡版的《獨立報》說，這場婚禮顯示了更多元化，少了一些陳規戒律。

圖片版權 Reuters Image caption 甜蜜之吻

但文章謹慎地補充道，當然這取決於你站在哪一邊的立場上。可能對有些人來說是好消息，但對另外一些人來說就是壞消息。

《太陽報》發表評論說，"這場婚禮絶對令人振奮"，它說明"英國是世界級水平的國家"。

美國《紐約時報》評論版作者說，雖然她不願意被這種"脆弱的希望"所欺騙，但還是忍不住感到狂喜。她說，"謝謝你，梅根"，"我們需要這樣的事情"。

為女權奮鬥

《每日電訊報》報道說，薩塞克斯公爵夫人（梅根的新封號）的公眾使命是將"為女權奮鬥"。並說，梅根已經得到了白金漢宮的首肯，利用她的身份為爭取女性平權而努力，特別是爭取社會平等以及賦予女性權利等。

圖片版權 PA Image caption 梅根希望利用自己的身份為爭取女性平權而奮鬥

《每日郵報》還用了"梅根宣言"這樣的標題。

該報說，梅根明確表示，作為一名王室成員，她希望能夠"發揮其影響力"，並帶領王室朝新方向邁進。

但是，該報的社論同時指出，雖然梅根的決心值得欽佩。但她必須要小心，不要讓自己的熱情捲入政治的漩渦。

該社論說，"為了生存，英國王室必須要嚴格保持中立"。