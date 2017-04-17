英國科學家將"在一年內"測試信息繃帶

Image caption 英國的科學家說，有望在12個月內測試使用5G信息技術，讓醫生直接"觀察"病人信息智能繃帶下的傷口情況。

英國的科學家說，有望在12個月內測試使用5G信息技術，讓醫生直接"觀察"病人智能繃帶下的傷口情況。

英國威爾士的斯旺西大學生命科學研究所將利用納米技術研製的微型傳感器、5G（第5代移動通訊）技術讓醫生實時了解病人傷口癒合情況並定制診斷，而用3D打印機來製造這種繃帶降低成本。

這是英國高達130億英鎊的斯旺西市海灣前沿科技工程中的數碼創新項目之一，該項目的目標之一是在斯旺西建成世界上第一個智能科技實踐應用實驗基地。

"量身訂製的治療"

斯旺西大學生命科學研究所的主席馬克·克萊門特教授介紹表示，這種信息智能繃帶"將把所有有關病人的生理信息傳輸到醫生那裏，包括病人所在的環境，病人在某一時間和地點身體的活躍程度等等"。

他說："根據所有的信息，醫生就可以了解到某個特定時間的某個特定傷口的情況，並據此為病人量身訂製做出治療。"

他補充解釋稱："傳統上醫生給病人看病，然後開個一個月或三個月的治療方案。"

他表示："未來的醫生講可能是根據病人具體的生活方式和習慣進行量體裁衣式的治療。""在5G的世界裏，醫生和病人可以共同努力應對疾病的挑戰。"

克萊門特教授說，威爾士療傷創新中心的專家也將參與這個項目的研究。