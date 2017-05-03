人工智能：機器人的科幻版vs現實版
人類發明創造了機器人，機器人進化到智能超過自己的創造者，不甘屈居次等地位，遂起來反叛，人和機器大戰，雷鳴電閃，血肉橫飛，最後地球仍屬於人類。好萊塢早就講過這個故事，還有不同版本。
但是，說到人工智能（Artificial intelligence, AI），今天仍有不少人覺得很新潮、高端。其實，機器人就是裝備了人工智能的機器。
AI這個詞最早誕生於1950年代，指的是製造智能型機械的科技。近年來這方面發展迅猛，仿人形機器人被認為是人工智能的終極體現。
就像科幻電影裏那樣？
現在，酒店和工廠裏已經有機器人和人一起上班，無人駕駛汽車也已經上路測試，無人機開始送貨服務，股票交易所的」中樞神經「是AI引擎，購物網亞馬遜和網絡電視Netflix用AI分析用戶消費心理和習慣，據此推薦相應商品、書籍、影視，或者向廣告商提建議，還有智能手機和ｉＰａｄ裏的「私人助理」。
經過60多年的磨礪，人類社會似乎真的要進入AI時代了。
在智能和人工智能並存變成每個人的日常之前，先來看看銀幕上的虛構角色和現實版的AI。
全知全能的機器人
《２００１太空漫遊》（2001: A Space Odyssey），斯坦利·庫布裏克執導的美國科幻片，１９６８年上映。
這部影片的主角，哈爾（Hal），或許是迄今為止最著名的ＡＩ反角。它的設計使命是掌控「探索一號」宇宙飛船的控制系統，還要跟飛船上的人員互動。但是，它很快就把人類撇在一邊，開始了自己的使命。
Hal實際上是指啟發式編程算法計算機（Heuristically Programmed Algorithmic Computer）。
銀幕下的世界裏，跟它最接近的要數IBM的沃森（Watson）。沃森是一台超級電腦，懂得自然語言，幾秒鐘就能閲讀數百萬份文件。
２０１１年，沃森參加美國電視智力競賽節目《危險邊緣》（Jeopardy!），擊敗了當時世界上最優秀的兩名選手。
跟電影裏的哈爾不一樣，沃森與人類關係和諧，在很多領域攜手共進：
- 在可口可樂、Ｐ＆Ｇ之類跨國大公司的研發部門協助人類開發新產品；
- 為美國十幾家醫院提供服務，幫助病理學專家開發癌症新療法；
- 融入一款恐龍玩具的電腦配置，讓孩子們嘗試體驗跟AI交流溝通－孩子們可以問恐龍問題，沃森藏在恐龍體內幫助它回答這些問題；
機器殺手
T-800是科幻片《終結者》（Terminator）裏的殺手機器人，AI系統Skynet給它編的程序是去執行滅絶人類的殺手任務，這個AI控制了地球上的電腦中樞系統，它的目標是摧毀地球人類。
迄今為止，現實中還沒有一款AI系統具有自我意識功能；現有AI的編程都是幫助人類實現某種任務的功能。一個例外是軍用機器人。這種機器人要上戰場，需要適應戰場上的現實，輔助戰士執行任務。
美國軍方正在研發各種智能裝備，比如讓士兵具有超人般的力量，或者能眼觀六路耳聽八方，或者能幫助他們在戰場做出更好的決策。
現在沒有終結者那樣的機器殺手。但是，美國波士頓Boston Dynamics公司開發的搜救機器人已經入使用。
助手和伴侶
C-3PO 是電影《星球大戰》裏的機器人，存在的目的是服伺、輔佐人類，據稱擅長六百萬種溝通交流方式。他的主要職責範圍是禮儀、習俗和翻譯，以便不同文化之間的交流能較順暢地進行。
在現實世界裏，這類助手伴侶式機器人已經開始蓄勢待發。
日本軟銀公司開發的「胡椒」２０１５年夏季投放市場，幾乎立刻售罄。
據稱它能識辨人類的情緒和情感變化。如果主人回家時愁眉苦臉，不開心，它就會建議聽聽音樂。
這種「察言觀色」的能力，它是通過看海量的人類面部表情視頻學會的。
清潔工機器人
Wall-E 是迪斯尼同名影片裏的角色，它在電影裏的任務是在人類離開地球後打掃清理這個星球。
現實版的清潔工機器人當然不需要承擔那麼宏大的任務，但同樣能夠替人類打掃衛生而顯得可愛的機器已經誕生，就是智能吸塵器。
現在市面上最有名的牌子就是iRobot公司出品的Roomba；截至２０１４年２月，已經賣出１千萬個。它自帶感應裝置，按編好的程序在屋裏各處吸塵，完工後乖巧地回到大本營充電。
有傳聞說一些用戶對它產生了情感依戀，就像對寵物一樣，帶著它們一起去度假。
仿真機器人
埃娃（Ava）是２０１５年科幻片 Ex-Machina裏的機器人，具有真人般的軀體。這個虛構的機器人堪稱AI的終極版本。
她（它）看上去就是一個真人，能跟人談論任何話題，能表達跟人類的共鳴、同感。然而，埃娃又確實是「人工智能機器」，有自己的只屬於機器人族群的計劃和謀略。
而這也正是最令人類害怕的AI。
現實中，埃娃那種真人外形、智能超人的機器人還沒有出現，但確實有一些這方面的嘗試。
日本機器人專家石黑浩按自己的外形容貌仿製了一款機器人，取名Geminoid，用來研究人－機互動。
他的仿真機器人用硅膠作皮膚，但更逼真的的版本或許指日可待：已經有生物工程技術公司和化妝品公司合作，用３Ｄ打印機「打印」出人類皮膚。
軟件公司IPsoft開發了一款虛擬助手，取名阿米莉亞（Amelia），目前還在虛擬空間飄著，但公司首席執行官杜貝教授堅信，幾年之內，AI就將與機器結合，生成仿真機器人；屆時，阿米莉亞將走出虛擬時空，踏入現實人世，酷似真人。
像電影裏的埃娃那樣？