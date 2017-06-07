「沒毛的！」 恐龍化石研究顛覆雷克斯暴龍羽毛形像

圖片版權 Getty Images Image caption 雷克斯暴龍是史上數一數二的大型肉食性動物。

化石證據顯示，雖然遠古恐龍多長有羽毛，但雷克斯暴龍（Tyrannosaurus rex; T. rex）更可能是長了滿身鱗片。

研究人員說，這體型龐大的捕食者長有跟現代爬蟲類動物相差無幾的鱗片，而非羽毛或細毛。

他們提出，恐龍在進化過程中放棄了羽毛，因為其體型發展至如此巨大後，已再沒有需要絶緣保溫。

不過，這大概不足以讓那有關暴龍體型曠日持久的辯論畫上句號。

一名古生物學家爭辯說，我們犯不著現在就把暴龍那龐大而毛髮蓬鬆的形像拋諸腦後。

由於缺乏化石證據，到底暴龍身上是被鱗片、羽毛還是兩種東西同時包裹著一直是個謎。

暴龍屬內有部分物種被認定長有原始羽毛，使人猜測雷克斯暴龍這爬蟲類動物之王也同樣身披羽毛。

但是研究人員對出土自美國蒙大拿州（Montana），被命名為Wyrex的暴龍遺骨化石進行皮膚印痕分析，也研究了白堊紀晚期在亞洲與北美洲其他地區活躍的暴龍近親，包括艾伯塔龍屬（Albertosaurus）和蛇髮女怪龍（Gorgosaurus）。

在澳大利亞新英格蘭大學（University of New England），由菲爾·貝爾博士（Dr Phil Bell）牽頭的一個研究團隊表示，Wyrex的脖子、盤骨與尾巴的皮膚組織展現出鱗狀的，像爬蟲類動物一樣的皮膚。

他們在《生物學報》（Biology Letters）上發表論文說，來自暴龍與暴龍屬其他近親的化石珠皮（integument；外皮）證明，「這些體形龐大的品族擁有像爬蟲類一樣的鱗狀皮膚」。

研究人員設想，隨著時間演進，這種巨型的暴龍屬恐龍因為不再需要絶緣保溫而放棄了羽毛。

圖片版權 Getty Images Image caption 艾伯塔龍屬是暴龍屬獸腳亞目（tyrannosaurus therapoda）恐龍。

然而，並非所有科學家都相信這觀點。

蘇格蘭愛丁堡大學（University of Edinburgh）的斯蒂夫·布魯薩特博士（Dr Steve Brusatte）說，要是暴龍捨棄或是減少牠的羽毛，他並不感到意外，正如大象等許多大型動物都會減少毛髮一樣。

亞洲象因為體型較小，且居住在陽光被遮擋的茂密森林內，因此其毛髮比非洲象濃密。

布魯薩特博士補充說：「但我不認為我們能僅憑一些化石呈現鱗狀皮膚印痕，而就此假設暴龍缺少了羽毛。」

「羽毛在化石中得以保存可是一件不可思議地走運的事情，我們看不到並不表示它們不曾存在。因此我不認為我們現在就得把暴龍那龐大而毛髮蓬鬆的形像拋諸腦後。」

暴龍屬曾是白堊紀晚期——即距今6500萬至8500萬年前——讓人聞風喪膽的獵食者。牠們因尖牙銳齒、細小而銳利的眼睛，還有細小的前肢。

這當中包括艾伯塔龍屬、蛇髮女怪龍、懼龍屬（Daspletosaurus）、特暴龍屬（Tarbosaurus），還有最具代表性的雷克斯暴龍。