你是不是住在世界上最懶惰的地區？

Image caption 美國科學家用從人們手機上獲取的"全球性大數據"來研究人們的日常活動量，發現中國地區是最活躍的。

美國科學家用從人們手機上獲取的"全球性大數據"來研究人們的日常活動量，發現中國地區是最活躍的。

斯坦福大學的科學家分析了相當於6800萬個日子裏每分鐘的數據，顯示香港地區的人們活動最多，每日平均步行數高達6880，而全球平均步行數是4961。

最不活躍的是印度尼西亞，每日平均步行數為3513。

大數據搜集

這一研究論文發表在科學期刊《自然》（Nature）上。

研究者之一、生物工程學教授斯科特·德爾普說，這個研究的規模之大前所未有。

大多數手機裏都有一個加速計（accelerometer）可以記錄步伐，這就讓研究者從使用記錄步伐的手機應用程序Argus中，獲得70多萬人的匿名數據。

活動量差距與肥胖症

有關具體的發現還可能有助於應對肥胖症和其它健康問題。

圖片版權 Tim Althoff Image caption 全球各地（除灰色無數據地區）人們活躍程度一覽，顏色越深每日平均活動越多。

比如說，這一研究發現，由最有活力和最懶惰者步伐的差距得出所謂"活動量的不平等"。一個地區活動量不平等數據越大，肥胖症的比率就越大。

研究者之一蒂姆·阿爾托夫舉例說："瑞典的最活躍和最懶惰的步伐差距最小，而該國的肥胖症率也最小。"

美國和墨西哥的每日平均步行數大致相等，但美國的活動量的不平等數據要大得多，肥胖症率也更高。

性別差距

研究者發現，活動量差距很大程度上是由兩性之間的有關差距造成的。

比如在日本，男女活動量差距小，肥胖症發病率和活動量差距都小。

而在兩性的活動量差距大的國家，比如美國和沙特，女性通常活躍時間比男性少。

市政建設

研究人員還發現，方便步行即可解決生活問題的地方肥胖症率就低。

他們舉例出69個美國城市方便步行，居民更容易保持活躍。

紐約和舊金山這樣的城市很方便步行者，人們更加活躍。而在像休斯敦和孟菲斯這樣的城市，必須駕車才方便出行，肥胖症率就較高。