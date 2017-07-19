10歲的香港「程序員」：編程從娃娃抓起

當智能手機逐漸佔據世界各個角落的時候，我們驚奇地發現，一批年僅10歲左右的小學生憑借海闊天空的獨特創意視角，以新一代的手機應用開發者的身份闖入了視野。

無論我們承認與否，智能手機和應用程序都已經全面進入學齡兒童的生活。這種現象促使全球的基礎教育作出改變——既然大潮無可阻擋，盡早掌握編程技巧是否可以幫助學生提高競爭力？

在人口高度密集的亞洲城市香港，BBC中文記者走進一所小學，看看最年輕的"程序員"如何成長。