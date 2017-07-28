問與答：各種你想知道有關凍卵的事

圖片版權 BBC Chinese Image caption 有人認為，中國未來會對未婚女性開放凍卵的權利

凍卵是一項人工生殖技術，當中過程比較複雜。BBC中文為你解答有關凍卵的種種疑問。

凍卵技術有多長歷史？

香港大學李嘉誠醫學院婦產科學系吳鴻裕教授指出，凍卵原本為患癌或其他病症的女性而設。癌症或其他病症的治療方式對卵巢機能有不良影響的話，凍卵療程就可以幫她們保存生育能力。

慢速冷凍的方式（Slow-freezing）於1980年代面世，成功率並不高。不過，吳鴻裕教授指出，現時使用的玻璃化技術（vitrification）成功率已大大提升。

「美國生殖醫學會（American Society for Reproductive Medicine）在2012年把成熟卵子冷凍保存（mature oocyte cryopreservation）不再是實驗性。一些報告指出，（在人工受孕中）使用新鮮卵子與冷凍卵子的懷孕率差不多。」

何時是凍卵的最佳年齡？

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女性的生育能力隨著年齡下降，就算使用凍卵技術，在年齡上也有一定限制。根據美國生殖醫學會，大部份專家認為，38歲或以下的女性成功凍卵的機率較高。

凍卵有甚麼步驟？

簡單來說，凍卵就是人工受孕（IVF）的第一步。接受凍卵程序的女性需要注射高劑量的荷爾蒙，以刺激卵子的生長。經醫生檢查後，卵泡的卵子成長至一定程度，病人注射破卵針後才可以進行取卵手術。卵子會在約攝氏零下二百度保存。

由於各人體質不同，能夠取出的成熟卵子的數量也會不一樣。

假如有意使用已儲存的卵子生育，就可以繼續進行人工受孕餘下的步驟。

凍卵有甚麼風險？

吳鴻裕教授指出，接受凍卵療程的女性有患上「卵巢過度刺激症」（ovarian hyperstimulation syndrome）的風險。另外，取卵手術也有盆腔炎、卵巢出血的風險。

吳鴻裕教授說這些風險及副作用「罕見」。以「卵巢過度刺激症」為例，機率低於1%。

不過，吳鴻裕教授提醒：「凍卵對卵子、胚胎、胎兒的長遠風險仍是不為人知。」

凍卵保證未來一定能夠生寶寶嗎？

答案是否定的。

美國生殖醫學會指出，就算是38歲以下、比較年輕的女士，一顆冷凍卵子能夠成功孕育嬰兒的機率是2到12%。

有人指出，凍卵技術或會令女性誤以為凍卵能無限期延遲生育，以致錯過生育良機。