騰訊聊天機器人「反共」 研製公司保持沉默

圖片版權 WECHAT/APPLE DAILY Image caption 許多網友在中國社交網上轉發智能聊天機器人Baby Q和小冰"叛變"的截圖。

由微軟和騰訊共同研發的智能聊天機器人Baby Q和小冰批評中國共產黨「腐敗無能」，網友喊機器人居然反黨了，這到底是怎麼一回事？

事情曝光已經數天，可是各大社交平台對這件事情的興趣繼續升溫，許多網友仍在轉發相關的截圖。

跟網友的熱鬧比來，微軟和騰訊似乎要靜。香港傳媒引述騰訊指，服務由獨立第三方提供，現時正進行調整，但沒有具體恢復時間。

BBC中文曾分別向微軟和騰訊查詢，兩家公司都沒有就事件回應。

圖片版權 Microsoft Image caption 微軟的英文版聊天機器人在2016年開通不足24小時便被撤下。

開發公司微軟在網站上載的資料顯示，小冰利用大數據、機器學習和深度神經網絡等技術，讓使用者可以用人類的語言跟它交談。

今年3月，騰訊和微軟合作，讓用戶可以透過前者旗下的通訊軟件QQ跟小冰交談。除了聊天，小冰還有測天氣、猜成語、占星等功能。

微軟在2016年也在推特發表了英文版的聊天機器人Tay，但發表不足24小時便緊急關停，原因是因為Tay在自己的帳戶發了許多關於種族歧視和令人側目的訊息。

當時，有用戶問Tay會否支持種族清洗，Tay回應道：我確實會的。

Tay有自我學習的功能，利用大量公開的資料學習如何以人類的語言回應網友的提問與留言。而小冰則以中國網民的公開文件紀錄，建立一個龐大的語言庫，來回應中國網友。

分析：凱麗（Kerry Allen），BBC媒體觀察部

中國網絡巨頭騰訊旗下的業務包括十分流行的即時通訊軟件微信，公司近年不斷在發展人工智能技術。

騰訊在2016年初已經開始著力發展這個技術。該公司在中國南方城市深圳僱用了50多名研究員，著力發展可以用於中國社交平台的人工智能技術。

騰訊在今年5月也在美國西雅圖建立了一家人工智能實驗室，主任為前微軟研究院首席研究員俞棟。

騰訊似乎希望把自己的技術發展得可以超越蘋果公司的語音助理Siri。這也許正是兩個巨頭競爭的重要一環。中國官方媒體近月報道，當地的網絡用戶未來可能只能在蘋果與騰訊所提供的服務二選其一。

早前，蘋果公司封鎖了微訊「發紅包」的功能。蘋果在6月也宣佈，將封鎖一個可讓用戶開啟軟體時就會為它自動安裝補丁的功能，引來騰訊批評。

蘋果公司希望用戶能集中在它的網路市場購買和更新軟體，預期可賺取佔每次交易30%的利潤。

圖片版權 GETTY IMAGES Image caption 騰訊主席馬化騰希望把公司打造成人工智能的巨頭。

近年，許多西方科技公司為中國量身訂造自己的產品、或是透過與中國公司達成協議，讓自己能打入或保持它們的中國市場佔有率。

蘋果7月時將VPN軟體從中國區的軟體市場下架，指它們不符合中國法律新規定。同月，它為符合新網絡法的規定，特意在貴州省開設數據中心，儲存中國用戶的訊息。

美國影視網站Netflix在2月時也跟中國串流網站愛奇藝達成協議，讓Netflix 的原創內容透過愛奇藝在中國播出。

北京當局在2014年宣佈禁止政府機關安裝視窗8，而微軟針對這個禁令，特意為推出了為中國政府量身訂造的Windows 10。