美國強啟退出巴黎氣候協定帶來哪些影響

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普的決定遭致了國際社會譴責。

美國政府向聯合國發出了第一份書面文件，要求退出2015年才簽署的巴黎氣候協定。

但白宮在這份文件中說，美國仍將就此保持談判進程。

美國總統特朗普今年6月首次宣佈美國將退出巴黎氣候協定時遭到了國際社會譴責。

他當時稱，這一協定"懲罰"了美國，讓美國失去了數百萬的工作崗位。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普稱巴黎氣候協定危及到了美國的工作崗位。

美國政府周五（8月4日）發出的這份書面文件極具標誌意義。根據程序，任何要求退出氣候協定的國家必須在2019年11月4日以後才能正式宣佈相關退出意向。

退出程序的實施時間為一年，這意味著如果按照程序，美國要在下一屆總統大選結果產生後數周才能完成退出程序。

這樣一來，2020年新當選的美國總統有機會選擇重新加入該氣候協定。

白宮當天發佈聲明稱，"美國今天就盡快退出巴黎氣候協定向聯合國遞交了信函。"

"美國將繼續參加關於氣候變化的國際協商和各種會議……以保護美國利益，同時確保我們的政府能在未來做出政策選擇。"

特朗普總統6月曾經暗示願意加入另外一個"對美國更加公平"的氣候協定。

但巴黎協定的主要簽署國對此表示拒絶。該協定簽署前的談判歷時數年，花費大量人力。

在上月的漢堡G20峰會上，美國對於氣候變化的立場也引發了爭議。

漢堡G20峰會的聯合聲明稱，"對美國退出巴黎協定的決定表示關注"。

但20國集團成員國領導人一致認為該協定的方向"不可逆轉"。

美國退出的影響

圖片版權 AFP Image caption 巴黎氣候協定的主要目標是控制溫室氣體排放。

Image caption 科學家預測，如果不限制排放，到2010年全球溫度將升高4.2攝氏度。如果巴黎協定裏的承諾得到完全執行，到2100年全球升溫幅度將控制在3.3攝氏度，如果美國退出，升溫幅度將達到3.6攝氏度。

氣候變化或者全球變暖，指的是工業、交通、農業及其它領域產生的氣體排放對於空氣造成的毀壞性後果。

巴黎協定的目標是通過限制排放來防止全球進一步變暖。當時只有敘利亞和尼加拉瓜沒有在協議上籤字。

協議主要目標包括：

全球氣溫控制在比前工業化時代溫度升高2攝氏度以內，爭取控制在1.5攝氏度以內；

在2050到2100年期間，將人類活動產生的溫室氣體排放量控制到樹木、土壤以及海洋能夠自然吸收的水平以內；

每5年對美國國家的減排貢獻進行一次評估；

富裕國家以"綠色金融"的方式幫助貧窮國家適應氣候變化併發展可再生能源；

美國國家航空太空總署（NASA）數據稱，自1880年以來，全球平均溫度上升了0.8攝氏度，其中2/3的升溫發生在1975年以後。

美國一家智庫預測，如果巴黎協定裏的承諾得到完全執行，到2100年全球升溫幅度將控制在3.3攝氏度，如果美國退出，升溫幅度將達到3.6攝氏度。