研究：「男性越晚接觸色情內容越可能亂搞」

圖片版權 Science Photo Library Image caption 研究發現，男性最初接觸色情內容的年齡對日後形成對女性的態度產生影響。

男性看色情內容不健康估計是共識。但研究人員驚訝地發現，越晚接觸色情內容的男性反而日後會變得更"淫蕩"。

相比之下，小時候就接觸過黃片的男孩長大後大多認為現實生活中的性行為沒啥意思。

從事這項研究的美國內布拉斯加大學研究人員發現，男性一生中第一次看色情內容的年齡和日後形成不同的"大男子主義"態度之間有關係。

他們通過調查發現，第一次接觸色情內容的年齡越小，長大後"男尊女卑"的觀點就越強。

但如果第一次接觸色情內容的年齡越大，這部分人日後越有可能變成沉迷淫亂的"花花公子"。

總共有330名大學生參與了這次調查，他們的年齡中間值為20歲，平均第一次接觸色情內容的年齡是13歲。

其中，第一次接觸色情內容年齡最小的僅五歲，年齡最大的是26歲。

日前，研究人員在華盛頓舉行的一次大會上展示了此次調查結果。但該調查並未正式發表。

花花公子

負責這次調查的比施曼指出，參與他們調查的男性絶大多數都是白種人、屬異性戀者的直男。他們調查首次接觸色情內容的年齡和動機：是自己想看、碰巧看見、還是被脅迫看。

為了搞清他們形成的兩種或大男子主義、或生活放蕩不羈的行為特徵，參與調查的男性又接著回答了46個問題。

調查人員發現，越早看黃片的男性更傾向於認同男尊女卑的觀念。比如，他們就認為"事情讓男性負責比讓女性負責更好"。

當研究人員分析很晚才接觸黃片的男性時，得出的結果讓他們大吃一驚：越是等到長大以後才看黃片的男性，越有可能在日後的生活中變成一個"花花公子"。這些人的一個共同特徵是：他們喜歡經常更換性伴侶。

研究人員理查德森稱，或許越早接觸到色情內容的男性經常感覺，現實生活中的性行為對他們索然無味。

她說："這些男子在現實生活中和女性發生性行為時，經常對自己的表現產生很大焦慮。這樣一來，他們的性體驗就沒有想的那麼好，或者達不到黃片裏那般生猛。"

她分析認為，反過來，"那些很晚才接觸到黃片的男性會對現實生活中的性行為如癡如醉，甚至很有可能變成個淫蕩的花花公子"。

不過，這項研究並未將色情圖像的數量、黃片的類型以及其它諸如社會經濟背景等等人口調查因素考慮在內。

當男性接觸到色情內容時，或許不同的性格特徵也起到不同作用。

"技術不行"

性理療師薩靈頓說："色情內容確實對年輕男性的性態度產生影響。"

他說："看色情內容的後果就是促使年輕男性形成男尊女卑的觀念，而且起根兒上就讓他們認為自己牀上的技術不行。"

研究人員理查德森說，無論怎樣，看色情內容"對男性來說都不算是特別健康"。

她說："年輕男子要想打造自己的陽剛之氣，應該去找更好的榜樣。"