墨爾本海灘驚現「食人水蟲」？血案是怎麼發生的
什麼生物可以在淺水中攻擊人類並讓其腳部被咬得血肉模糊，而被攻擊者完全不知道事情怎麼發生的？
周一在澳大利亞墨爾本布萊頓海灘上發生的一起血案讓人瞠目結舌：一種神秘的海洋生物把一個墨爾本男孩的腿咬得血肉模糊！
16歲的薩姆•卡尼塞（Sam Kanizay）踢完一場足球之後，只不過是想在布萊頓海灘泡泡腳。但是，半個小時後，當他把腳抽出水面，卻發現兩隻腳踝血流如注。這起受傷事件引發了全世界的關注。
他的父親賈羅德•卡尼塞（Jarrod Kanizay）說，自己的孩子在回家後兩腳像是受到了"戰爭一樣的傷害"。
專家們認為，導致流血的是細小的刺孔，來源於叮咬留下的傷害。
攻擊者是誰？
賈羅德•卡尼塞說，當發現醫生無法對兒子的傷情原因作出解釋時，他返回海灘， 用一塊牛肉重新做了一次實驗，結果"捕獲了成千上萬隻微小昆蟲"。
賈羅德告訴BBC，"我親自站在薩姆頭天晚上泡腳的地方，收集到了這種奇怪的生物。"
賈羅德隨後把這些樣本送給了維多利亞博物館（Museums Victoia）的一些生物學家。科學家認定這是一種被稱作跳蚤或者片腳類動物的甲殼類生物（crustacean），很可能來自琴鉤蝦科（lysianassidae）。
但悉尼大學的湯姆森博士（Murray Thomson）認為這種生物屬於甲殼類動物中的另一種類，是一種名為"哈氏圓柱水虱"（cirolana harfordi）的深海大虱（isopod）。
攻擊者習性
這種片腳類海生物通常以死去的魚蟹等海生物為食，甚至喜歡食用更大的海洋動物。
看過樣本的海洋生物學家史密斯博士（Genefor Walker-Smith）對澳洲廣播公司（ABC）說，"如果沒有它們，海洋裏將會充滿著魚類和鳥類的屍體。"
湯姆森博士說，深海大虱不僅吃死魚和海洋昆蟲，還會吃活魚。
有一點相同的是，深海大虱和片腳類動物都主要在夜間活動。
血案的發生
專家認為，薩姆•卡尼塞遭到血腥攻擊可能是多種因素的綜合，包括下水時間、低水溫讓他雙腳感到麻木等。
薩姆說，自己在水中站了30分鐘之後，才感到腳部有針刺的感覺。一開始他認為是沙粒的衝擊。
墨爾本的莫納什大學（Monash University）副教授雷納（Richard Reina）認為這種事件非常罕見。
"只有當成百上千隻這種昆蟲長時間持續叮咬你，才可能造成薩姆受到的這種傷害，"他對BBC說。
史密斯博士則認為，薩姆可能踩到了正在進食的昆蟲。
另一個讓人感到擔心的後果是薩姆的傷口很難止血，一直到周一傷口仍然在流血。
雷納副教授說，這可能是因為肌肉組織遭到密集叮咬所致。
他把薩姆受到的傷害和蚊子或者水蛭的叮咬進行類比。
"如果有成百上千隻蚊子同時叮咬你的胳膊，而你又因為某種原因沒有注意到，就可能導致可怕的傷害。"
但專家認為這起事件並不值得導致大規模警報，這只是一起"不幸的巧合"。
斯密斯博士認為。一般來說個人遭到這種攻擊的規模會小得多，而且只會造成輕微的刺激。