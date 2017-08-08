墨爾本海灘驚現「食人水蟲」？血案是怎麼發生的

圖片版權 Museums Victoria Image caption 海洋生物專家認為兇手是一種被稱作跳蚤或者片腳類動物的甲殼類生物。

什麼生物可以在淺水中攻擊人類並讓其腳部被咬得血肉模糊，而被攻擊者完全不知道事情怎麼發生的？

周一在澳大利亞墨爾本布萊頓海灘上發生的一起血案讓人瞠目結舌：一種神秘的海洋生物把一個墨爾本男孩的腿咬得血肉模糊！

16歲的薩姆•卡尼塞（Sam Kanizay）踢完一場足球之後，只不過是想在布萊頓海灘泡泡腳。但是，半個小時後，當他把腳抽出水面，卻發現兩隻腳踝血流如注。這起受傷事件引發了全世界的關注。

他的父親賈羅德•卡尼塞（Jarrod Kanizay）說，自己的孩子在回家後兩腳像是受到了"戰爭一樣的傷害"。

專家們認為，導致流血的是細小的刺孔，來源於叮咬留下的傷害。

攻擊者是誰？

賈羅德•卡尼塞說，當發現醫生無法對兒子的傷情原因作出解釋時，他返回海灘， 用一塊牛肉重新做了一次實驗，結果"捕獲了成千上萬隻微小昆蟲"。

賈羅德告訴BBC，"我親自站在薩姆頭天晚上泡腳的地方，收集到了這種奇怪的生物。"

賈羅德隨後把這些樣本送給了維多利亞博物館（Museums Victoia）的一些生物學家。科學家認定這是一種被稱作跳蚤或者片腳類動物的甲殼類生物（crustacean），很可能來自琴鉤蝦科（lysianassidae）。

但悉尼大學的湯姆森博士（Murray Thomson）認為這種生物屬於甲殼類動物中的另一種類，是一種名為"哈氏圓柱水虱"（cirolana harfordi）的深海大虱（isopod）。

圖片版權 Jarrod Kanizay Image caption 薩姆被迅速送到醫院，他的腳踝處受傷嚴重。

攻擊者習性

這種片腳類海生物通常以死去的魚蟹等海生物為食，甚至喜歡食用更大的海洋動物。

看過樣本的海洋生物學家史密斯博士（Genefor Walker-Smith）對澳洲廣播公司（ABC）說，"如果沒有它們，海洋裏將會充滿著魚類和鳥類的屍體。"

湯姆森博士說，深海大虱不僅吃死魚和海洋昆蟲，還會吃活魚。

有一點相同的是，深海大虱和片腳類動物都主要在夜間活動。

血案的發生

專家認為，薩姆•卡尼塞遭到血腥攻擊可能是多種因素的綜合，包括下水時間、低水溫讓他雙腳感到麻木等。

薩姆說，自己在水中站了30分鐘之後，才感到腳部有針刺的感覺。一開始他認為是沙粒的衝擊。

墨爾本的莫納什大學（Monash University）副教授雷納（Richard Reina）認為這種事件非常罕見。

"只有當成百上千隻這種昆蟲長時間持續叮咬你，才可能造成薩姆受到的這種傷害，"他對BBC說。

史密斯博士則認為，薩姆可能踩到了正在進食的昆蟲。

另一個讓人感到擔心的後果是薩姆的傷口很難止血，一直到周一傷口仍然在流血。

雷納副教授說，這可能是因為肌肉組織遭到密集叮咬所致。

他把薩姆受到的傷害和蚊子或者水蛭的叮咬進行類比。

"如果有成百上千隻蚊子同時叮咬你的胳膊，而你又因為某種原因沒有注意到，就可能導致可怕的傷害。"

但專家認為這起事件並不值得導致大規模警報，這只是一起"不幸的巧合"。

斯密斯博士認為。一般來說個人遭到這種攻擊的規模會小得多，而且只會造成輕微的刺激。