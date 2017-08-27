敢怒敢恨讓人更快樂 你信嗎

圖片版權 Getty Images Image caption 一研究發現，快樂的秘密或許藏在要感受到更多的消極情緒。

研究發現，如果人們能夠感受他們想要釋放的情緒的話，不論這些情緒是否令人不愉快、甚至是發火或是仇恨，卻都能人們更快樂。你說怪不怪？

這項研究結果是來自遍布全世界的多位研究人員一道得出的。他們發現，快樂"不僅僅是感覺愉悅和逃避痛苦"。

在研究過程中，研究人員向參與者詢問他們感受到、和渴望釋放的情感是什麼。然後與參與者自我評價中的快樂感、和生活幸福感進行對照。

結果發現，儘管人們大都希望體驗到愉悅的情緒，但如果人們體驗的情緒與他們希望釋放的情緒相一致時，他們的生活幸福感將達到最高峰值。

參與這項調查的人們來自不同文化。總共有來自美國、巴西、中國、德國、加納、以色列、波蘭和新加坡等大約2300名大學在校生參與了這次調查。

消極情緒

領導這一研究的耶路撒冷希伯萊大學的塔米爾博士對BBC說："如果人們感受到的情緒與釋放的一致的話，儘管是令人不愉快的，你也比感受不一致的人更快樂。"

令人驚訝的是，居然有11%的人希望感受到的積極情緒能少一些，這些積極情緒包括愛、或是共鳴等等；還有大約10%的人希望感受到更多消極情緒，比如仇恨和氣憤。

塔米爾博士對此解釋說："有些在讀到比如虐待兒童的報道時本來不怎麼氣憤的人，或許希望自己在得知受虐兒童的困境時應該感覺更氣憤些，所以他們希望感受到比現在更火冒三丈的情緒。"

她補充舉例說，有些婦女在遭受家暴後也不願離開她的丈夫。但如果這名女性對施行家暴的丈夫少一些愛的話，或許就會更快樂。

"感覺不好未必壞"

英國劍橋大學社會幸福研究所的亞裏山特羅娃博士表示，這項研究結果挑戰了人們對快樂的固有觀念。

她說，傳統考量"你快樂嗎"看的是積極情緒與消極情緒的比率。但現在看來，這種做法有問題了。

但她同時指出，這項新研究只把氣憤和仇恨當作令人不快的情緒進行調查，未免有些局限性。

她說，其它消極情緒還包括恐懼、負罪感、傷感和焦慮。她說："或許氣憤和仇恨與人的快樂情緒能相'兼容'，但其它情緒就說不准了。"

領導這項研究的塔米爾教授也表示，此次研究結果並不適於被診斷為抑鬱症的人群。

她說："在西方文化裏，人們總想著要快樂。即便他們大部分時間都很快樂，他們也還會想為什麼自己不是無時無刻快樂著。"

她說："可鑽這個牛角尖兒的話，就有可能讓人感到不快樂了。"