健康忠告：你中年了嗎？還不走快點

Image caption 醫生建議，中年人每天都應該快走10分鐘。

由於擔心人到中年後不愛運動導致身體出問題，醫生強烈建議中年人在走路的時候要快一點。

英格蘭公眾健康部門的官員指出，通常人到40歲後的運動量會銳減。他們建議年齡在40歲至60歲的人要經常走走，而且走得要快。

並且，這種快走是很見效的：每天只要快走10分鐘，就能把早亡機率降低15%。該機構稱，實際上這個年齡段的人群中，有大約2/5的人每月都不見得能快走個10分鐘。

該機構的醫療負責人哈里斯說："我有第一手材料證明，人們在每天安排各種事情的時候，一定都會把鍛煉往後排。"

她說："但是如果能不開車、而是走著去附近的商店、或者每天午飯休息時走個10分鐘的話，一定能起到多活幾年的效果。"

44歲的艾吉莫弗爾就是個例子。為了能提高健康狀況，她從三年前就堅持定時走路。

當時她的體重大約為114公斤，她的目標是減肥。結果走了才七個月，她的體重就減了大約32公斤。

她參加了當地肯特郡的"走路"組織，並且成為這個組織的死忠。現在，她已經是這個組織的骨幹，負責每個周末帶領人們外出走路。

馬上到60歲的奎格利也通過走路變得更健康。

他說："我小的時候，父母總帶著我們外出走路。但當我長大後，我變得暴飲暴食，最終發胖。"

自從參加10英里徒步走的一個運動小組後，他說："起作用了。自從我加入後，我已經減了差不多13公斤了。"

英國各地的全科醫生也建議人們在走的時候要快，至少能達到每小時三英里，這樣就能起到呼吸和心跳加速的作用。

英國皇家全科醫生協會的威廉姆斯說："人們都應該從快走中讓身體獲益。"

而"英格蘭公眾健康"機構更強調中年人要快走，因為這一年齡段的人們越來越不愛活動。

專家建議，人們應該每周從事150分鐘的鍛煉，但在40歲到60歲的人群中，能達到這一要求的不到一半，甚至有1/5的人每周運動都不超過半小時。

儘管每天快走10分鐘也達不到這一標凖，但至少能讓身體有效對抗諸如高血壓、糖尿病、體重、抑鬱和焦慮等等諸多健康問題，也能降低如後背酸疼等毛病。

專家們說，這個年齡段要快走還有一個重要原因，那就是給家裏的孩子們做出榜樣。