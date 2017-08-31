益智遊戲：解謎題（1）

敢來測試一下你的智力嗎？祝好運！

第一題

你和巴瑞（Barry）還有阿爾博特（Albert） 被關在一座監獄裏。你們三個人被綁在同一根繩子上，面向前方。你在最前面，巴瑞在中間， 阿爾博特在最後面。

一名監獄守衛有3頂黑色的帽子和2頂白色的帽子。他會隨機把其中3頂帽子戴在你們頭上。

阿爾博特可以看見你和巴瑞的帽子，巴瑞可以看見你的帽子，你看不見任何人的帽子。你們沒有人可以看見自己頭頂帽子的顏色。

這名守衛說：「如果你們中任何一個人可以100%凖確的告訴我自己頭上帽子的顏色，同時不說出其他人頭上帽子的顏色，我就放你們出來。 」

守衛讓阿爾博特先回答。阿爾博特是一個非常誠實又聰明的人，但是他說：「我不知道，我沒有辦法確定。」

守衛再問巴瑞，巴瑞也非常聰明、理性，但是他也回答不出來。

守衛最後問你，你說你100%確定你頭上帽子的顏色。守衛沒有辦法，只能釋放你們三人。

請問，你戴的帽子是什麼顏色？你是怎麼知道的呢？

下拉查答案

答案

你戴的帽子是黑色的。

要回答這個問題，你要想一下其他人看不見的是什麼。

阿爾博特如果看到兩頂白色的帽子，那麼他就一定知道自己的是黑色的。現在他不知道，所以阿爾博特看到的一定是一黑一白，或者兩個黑色的。

聽到阿爾博特說他不知道，巴瑞就可以確定自己戴的一定不是白色的帽子。如果這個時候巴瑞看見前面是白色的帽子，那麼他可以確定自己是黑色的。

但是巴瑞沒有辦法確定自己帽子的顏色，這說明巴瑞看到的一定是黑色的帽子。

所以你戴的帽子是黑色的。

（ Fit Brains公司製作）