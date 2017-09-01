扎克伯格的願望——「公平世界」會實現嗎？

圖片版權 MARK ZUCKERBERG Image caption 扎克伯格夫婦和他們的兩位女兒

臉書的創始人馬克·扎克伯格最近喜得二胎，他在給女兒「八月」（英文：August）的公開信裏說，希望她們可以"在一個更公平的世界裏成長"。

為了"創造"一個更公平的世界，扎克伯格夫人在生下第一個女兒的時候，扎克伯格夫婦就宣佈把自己99%的財產捐給社會，只給兩個女兒留下1%的財產，即4.5億美元（約合29億人民幣）。

扎克伯格為女兒"去富二代化"真的會給女兒和同齡競爭者一個公平的競爭環境嗎？

首先，即使只繼承父母1%的財產，扎克伯格的女兒還可以算得上是美國的"富二代"——繼承巨額財產的富豪子女。

根據美國聯邦調查局的數據統計，美國人均繼承的遺產是70萬美元，中位數是6萬9千美元。如果扎克伯格的兩個女兒平分4.5億美元的財產，一個女兒繼承的財富也大約是普通人的3260倍。

也就是說，扎克伯格的兩個女兒的初始財富，已經遠超過一半的美國人了。

那麼假設未來的社會真的像扎克伯格希望的那樣，是公平的，美國乃至全球的普通百姓，一生所積累的財富可能超過扎克伯格的女兒們嗎？

普通人可能超過"富二代"嗎？

從數學的角度來看，即使在最公平（即沒有稅收、政策和規則的干預）和最隨機的條件下，這也是很難實現的。

圖片版權 decision science news Image caption 美國西北大學的模型，在第4721次分佈時的結果（上圖為按人編號分佈，下圖為按數值大小分佈）（來源：Decision science news）

美國西北大學的尤裏·威廉斯基（Uri Wilensky）作了一個數據模型，假設一個房間裏面有100個人，每個人有100美元。每個人要隨機給其他人 1 美元，經過5000輪隨機模擬分配後，財富會如何分配呢？

結果，100人的財富分佈不僅是不均勻，而且還呈現跟現在世界的財富比例非常相似結構（上圖中綠色的部分）。這就是說，在沒有干預、自由支配資本的情況下，人類的財富分配也不會是」公平「的。

根據這個模型，在中國復旦大學進行城市研究的網友"團支書"，模擬了普通人和「富二代」從18歲到 65歲，共17000天，每天"花一次錢"也"掙一次錢"的情況。

假設"富二代"（下圖紅色的柱子）佔10%，其餘90%的人為"普通人"（下圖綠色的柱子）。富二代的初始財富是500，其餘人為100。富二代在每輪分配中需要拿出2倍的錢，同時獲得財富的機率也是普通人的2倍。

在17000輪隨機分配以後結果顯示，財富最多的前10位中的7位依然是富二代，只有一位跌落至中等水平。

簡單來說，富人的後代很大可能還是富人，窮人的後代很大可能還是捉襟見肘。

扎克伯格雖然想讓女兒們和普通人公平競爭，但他留下的這1%的財產應該還是基本上保證了兩位孩子衣食無憂。

圖片版權 zhihu Image caption 起始財富不平均的結果（紅色為「富二代」，綠色為「普通人」）

即使扎克伯格一分錢都沒有給他的孩子們留下，僅憑扎克伯格可以給他的孩子們提供的教育和人脈關係，扎克伯格的女兒們也有可能贏在了起跑線。

法國社會學家皮耶·布迪厄在《資本的形式》中，認為資本包括經濟資本、社會資本、文化資本和象徵資本。資本不僅僅只是金錢所在的經濟資本，一個人受教育的水平、人脈關係以及個人的信用、名望都是資本。 有的時候社會資本、文化資本和象徵資本的作用甚至比金錢所在的經濟資本，在經濟社會中發揮更大的作用。

四川大學的張怡教授發文解釋說，文化資本，包括教育，用」隱蔽的方式「體現價值，而且文化資本可以轉化成經濟資本，也可以一代一代的傳承下來。教育的功能，從根本上說，就是」對資產進行再生產「。

英國《每日郵報》的報道引述美國富豪比爾·蓋茨的話說：「會給孩子提供好的教育，和一部分財產。讓孩子們擁有巨額的財富不是一件好事。這會影響他們做的每一件事，妨礙他們走出自己的路。「

所以，父母為孩子提供優質的教育，很大程度上是孩子日後獲得經濟成功的助推器。這大概也是為什麼扎克伯格在不給女兒留大量的財產的同時，希望女兒可以成長在」一個有良好教育的世界「。

但是，這些都不是絶對的。這個世界上也有很多白手起家，或者可能沒有接受很多學校教育的人也取得了成功，更是有許多像扎克伯格這樣」年輕有為「的創業者。

那麼，在沒有父母提供的大量原始財富的情況下，青年人通過自身努力獲得經濟成功的機率有多高呢？

年輕人"逆襲"的可能性有多大？

在美國西北大學的模型中，當所有人都有同樣的起始金額，一開始資產的分佈變化是很大的。

圖片版權 zhihu Image caption 次數與財富分佈的標凖差

但是到6000-6500輪後，標凖差的變化趨於平緩。"團支書"在中國問答網站知乎上分析說，"社會財富分佈的總體形態趨於穩定了」。

按照一次變化是一天來算，從18歲算起，基本上在人35歲左右的時候，可以獲得的財富就已經固定了。

換句話說，35歲以後，青年人再想創造或者積累財富，爬上財富的金字塔頂，就變得非常困難。

根據《商業內幕》（Business Insider）的報道，過半數的世界十億美元富豪的年齡在50歲以下。中國《財經》的報道則指出，中國淨資產價值在3000萬美元或以上的超級富豪平均年齡只有53歲。

但是，這不是說年輕人奮鬥是沒有意義的。因為如果「加倍努力」，獲得財富成功的概率還是很大的。

復旦大學的研究人員假設100人中有10名"上進"的年輕人，他們贏得收益的概率比別人高1%。17000輪分佈後，最後9位都在排在前20%。

所以，雖然社會一定有像扎克伯格的女兒們這樣初始財富就很大的人，他們距離成功比普通人近。但是，通過努力奮鬥，"普通年輕人"擺脫階級局限，最終過上更好的生活，還是有很大可能的。

當然，現實生活遠遠比數學、計算機程序複雜，雖然從數字上來看普通人「出人頭地」有些困難，但扎克伯格希望的「公平世界」也不是完全不可能實現的。因為，社會應該還是會回報努克奮鬥的人。

至於用這個原理和算法來「模擬人生」到底凖不準確，還請讀者們自己檢驗一下。