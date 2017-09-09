新發現：南極冰穴暖如夏 未知物種似曾棲身

圖片版權 Michael S Becker Image caption 有些DNA跟已知物種的相符，另外一些則很陌生

南極洲皚皚冰雪之下又發現新的生命繁衍證據，其中有些屬於未知物種。跟細菌、藻類等不同，最新發現的DNA似乎屬於較高級生命形態。

南極洲羅斯島（Ross Island）上活火山厄瑞玻斯山（Mount Erebus）覆蓋著厚厚的冰蓋，被熱氣熏蒸出許多冰穴，在裏面的土壤中發現了苔蘚、藻類和小動物的DNA蹤跡。

新西蘭懷卡托大學（University of Waikato）的克雷格•凱瑞（Craig Cary）教授說，以前在南極洲的火山洞穴裏發現多種細菌和藻類的蹤跡，但最新研究結果似乎表明更高級的生命形式的存在。他是研究報告的共同作者之一。

另一位作者，堪培拉澳大利亞國立大學（ANU）的塞利德溫•弗雷澤博士（Dr. Ceridwen Fraser)說，有的洞內溫度可以高達25攝氏度，可以穿T恤衫，洞口附近較敞亮，光線還可以穿過較薄的冰層照進更深的冰穴。

這樣的環境裏發現植物和動物並不令人吃驚，但是有些物種的DNA序列看上去很陌生，科研人員以前沒見過。

研究報告發表在《極地生物》（Polar Biology）雜誌上。

圖片版權 Joel Bensing Image caption 南極冰川常見溶洞，洞口處有日照

不過，美國緬因大學（University of Maine)的勞麗•科奈爾（Laurie Connell）也是課題組成員之一。她認為研究結果並不足以證明那些洞穴裏現在仍有動植物在生存繁衍，下一步要做的是在那些洞裏尋找活的動植物。

如果能找到，那就開啟了通向一個新天地的大門。

南極洲是地球七大洲裏最後一個被人類發現、唯一沒有土著人居住的大陸，寒風呼嘯，終年冰雪覆蓋，是世界上最冷、風暴最頻繁、風力最大、最乾旱的荒漠地區，動植物極難生存。開花植物現在僅生長在南極半島北端和南極大陸周圍的海洋性島嶼，大陸上最多的植物就是地衣，也就是真菌和藻類共生而成的復合體。

南極洲大陸上還有幾處火山，亞冰川洞穴環境可能分佈廣泛 。

近年來有研究指出，在南極洲厚厚的冰蓋下仍有生命存活。

圖片版權 Carsten Peter/National Geographic/Getty Images Image caption 2011年11月26日，一名微生物學家在羅斯島一個冰穴裏採樣。

冰下別有洞天

2013年，研究人員從南極冰層覆蓋下的維蘭斯湖（Whillans）中取出冰樣，發現湖水中含有大量生物細胞，證明2000米冰層之下仍有生命存在。

類似Whillans那樣的冰封的湖泊，南極大陸上有400多個。這意味著數千米的冰蓋之下另有一個不為人類所知的生態系統，數百萬年與地表隔絶，系統中許多微生物的代謝、繁衍和進化形態可能都超出人類想像。

2016年春，南極洲冰層下一個蝴蝶結狀的大湖被發現，科學家認為它可能是南極洲第二大冰下湖，估計蘊含著無數未被人類發現的生命形態。

這個位於南極洲東海岸伊麗莎白公主地（Prince Elizabeth Land）的冰下湖有許多長條狀通道，長度約1000公里，相當於一個大湖。和其他冰下湖一樣，這裏也很可能含有大量被冰封數百萬年而仍存活的微生物、單細胞有機體等生命形態。

圖片版權 MARK RALSTON/AFP/Getty Images Image caption 3000萬年前，南極大陸氣候溫和，草木茂盛。冰川紀改變了一切。但科學家相信冰封下仍有生命在繁衍進化。

學者們對數據的分析顯示，南極海底的生命世界可能代表了一個獨立的、特殊的生物區系，在數百萬年的冰川進退循環中，南極還有可能是新物種的"孵化基地"。

根據發現的化石推斷，3000萬年前南極大陸氣候溫和、草木豐茂；大約2800多萬年前，冰蓋逐漸形成，大陸上各種生命相繼絶跡，而海洋則保留了豐富的生物多樣性。

海洋生物普查數據顯示，南極海域已經編目的動物有75000種，其中235種是南北極海域共有的，最為人熟知的包括企鵝、海豹和鯨魚，它們的食物來源包括以藻類為食的浮游動物。