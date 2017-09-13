你的器材不支持播放多媒體材料 兩分鐘看懂蘋果最新發佈會

蘋果（Apple）發佈了最新型號的高端智能手機，採用了沒有主屏幕按鍵（Home鍵）的全面屏。

iPhone X（正確名稱是「十」）採用面部識別系統判斷用家身份，而不是以往的指紋識別。

蘋果表示，Face ID使用30000個紅外線打點來識別身份，比舊有的Touch ID系統更難以出錯。

這是蘋果迄今為止售價最貴的一款手機。

在11月3日發售時，64G存儲容量的機型將售999美元（在英國則售999英鎊），256G的版本售價則是1149美元（在英國售1149英鎊）。

相比之下，三星的新款Note 8手機則售930美元（在英國售869英鎊），存儲容量64G。

「iPhone X是蘋果的一項長期投資，為下一代的iPhone硬件定下模板，」諮詢公司CCS Insight的傑夫·布拉波（Geoff Blaber）說。

「OLED（有機發光二極體）顯示屏和新的設計很可能成為未來iPhone機型的標凖，但是蘋果必須首先面對維持充足供應的挑戰。」

蘋果表示，轉向OLED顯示將會幫助蘋果製造出「真正的黑色」以及比以往更精凖的色差。LG和三星已經在他們的手機設備上使用了類似的技術。

生產高 手機出貨量 年度同比增減 至6月底時的市場份額 2016年7月 - 2017年6月 Samsung 三星 3.135億 -3.0% 23.0% Apple 蘋果 2.156億 +0.5% 11.8% Huawei 華為 1.521億 +26.4% 11.1% Oppo 1.112億 +62.9% 8.1% Vivo 8610萬 +60.3% 6.1% Xiaomi 小米 6400萬 +2.8% 6.1% LG 5600萬 -2.6% 3.8% Lenovo 聯想 5170萬 -15.2% 3.2% 資料來源：IDC

在iPhone X發佈前，蘋果最貴的手機是iPhone 7 Plus，售價969美元（在英國售919英鎊）。

一名專家評價說，在令消費者花費更多的錢買它而不是競爭對手的手機這方面，蘋果的能力的是「現象級」的。

數據分析機構策略分析（Strategy Analytics）的尼爾·莫斯頓（Neil Mawston）說：「或許是高價格的因素在控制著需求量，使之與他們所能生產的數量相對應。」

「不過我懷疑，蘋果一直以來都有賣1000美元iPhone的想法——我們看到它的售價在逐年地悄悄上升，股東們也施加著很多壓力，要讓該公司的估值達到1萬億美元。」

「將他們的頭號拳頭產品價格抬高是做到這一點的其中一種方法。」

面部識別

蘋果承認，用家對於使用面部識別來進行Apple Pay支付或者打開應用程式等動作，或許會有一點擔憂。

但是蘋果聲稱，雖然機率只有5萬分之一，但是指紋識別仍然有可能被一個隨機的陌生人打開，而在面部識別系統中，這個機率就下降到了100萬分之一。

圖片版權 Apple Image caption 蘋果表示，已運用多種技術保證Face ID系統的凖確運作

不過，有專家表示，這款手機沒有指紋識別作為替代選項，可能仍然會令用家擔憂。

「這是他們面對的最大障礙，」市場調查機構創意策略（Creative Strategies）的卡羅萊娜·米蘭內西（Carolina Milanesi）說。

「直到蘋果證明它在任何時候都安全可用之前，很多的消費者會有一點不願意使用面部識別作為身份認證系統。」

「在消費者眼裏，Touch ID並沒有問題——他們可能會問蘋果為什麼要改。」

iPhone X的其他新元素：

5.8英寸（14.7cm）屏幕的精度達到每一寸458像素，這令它成為蘋果迄今為止最精練的顯示屏，因此也被標榜為「超級retina」

主屏幕鍵的消失要求用家通過在觸摸屏向上滑動來進入應用程式，並通過側面的按鍵來召喚虛擬助手Siri

肖像模式讓攝像頭將照片的背景虛化，而補光工具則在前後攝像頭均能使用

電池續航能力比iPhone 7加長了兩個小時

分析－BBC駐北美科技記者戴夫·李（Dave Lee）

圖片版權 Reuters

這是「果粉」和華爾街都在要求的一次大飛躍。

iPhone X將很多我們一直期待的元素集合在了一起——比如et Face ID解鎖手機，還有看起來很好玩的動畫表情，哪怕它未必是那種會讓人奔向商店的決定性功能。

所有這些玩意兒並不便宜：999美元起，是目前為止最貴的iPhone。

蘋果經常被指在新技術應用上走得較慢，而我認為這種批評還會繼續出現。

比如，無線充電就是在三星首次推出之後好些年才用上，還有這款手機的整體外觀——不再有標誌性的主屏幕鍵——看起來與三星Galaxy Note的最新型號出奇地想像。

圖片版權 Reuters Image caption iPhone X通過面部映像捕捉，讓用家控制動畫圖像的表情

這款手機是在新的史蒂夫·喬布斯廳（Steve Jobs Theater）發佈的，這是一個特定為此類發佈而建的場館。

一幢美麗舒適的大樓，四周都是大理石，就坐落在蘋果令人震撼的「太空船式」新總部旁邊。這座建築就是在iPhone十年來取得現象級成功的基礎上建起來的。

iPhone X會預示著另一個偉大的時代嗎？這裏的觀眾有歡呼，有掌聲，但是沒有起立。在我真正試用之前，我仍然暫時不作判斷。

iPhone X還加入了支持無線充電的功能。

「蘋果使用了『Qi』的無線充電標凖，」諮詢公司IHS Markit的伊恩·福格（Ian Fogg）說。

「使用同一個標凖是一個正確的決定，因為蘋果用家將能夠從很多款充電枕當中選擇。」

這一功能也加入到了新的iPhone 8和iPhone 8 Plus機型當中，兩款新手機也在發佈會上推出。

圖片版權 APple Image caption iPhone 8機型也達到了防塵防水

這兩款稍低端的4.7寸和5.5寸手機與前代的不同包括：

玻璃而不是金屬機身

更快的處理器

改進的攝像頭幫助在光線不足的情況下操作拍攝

立體聲揚聲器比過去音量增大25%

iPhone 8的價格在699美元至849美元之間，而iPhone 8 Plus則是799至949美元之間。

它們在英國的售價也將是同等數額的英鎊，並於9月22日發售。

混合虛擬現實

新款手機與最新版本的蘋果移動設備操作系統iOS 11的發佈同期推出。

它還引入了擴增現實（AR）的軟件開發工具ARKit，令開發者更容易將AR元素加入應用程序，虛擬圖形能夠與現實世界的視像混合。

蘋果的市場營銷總管菲爾·席勒（Phil Schiller）展示了一個應用程序，當觀眾在體育場館內使用時，將會在現場實況畫面上顯示實時的數據。

另一個試用版則是Machines，這是一個多人玩的機器人戰爭遊戲，可以在附近的桌面或者其他平面的圖像上進行。

這些功能將不能在iPhone 6或者更舊版本的手機上使用，所以也成為了用家更換舊手機的理由。

「蘋果第一次推出iPhone的時候，用家並不確定到底觸摸屏會帶來什麼好處，但現在，我們都知道這是使用設備的一種絶佳方式，」科技產業分析家布萊恩·布勞（Brian Blau）說。

「同樣的事情將會在擴增現實當中發生——它是和觸摸屏同樣重要，甚至更重要。」

「開發者有了新的機會，而我認為他們將會盡情擁抱這些機會，但就像他們花了幾年才令觸摸屏的體驗完善起來一樣，我認為AR也會一樣。」

蘋果還推出了智能手表的新版本，它擁有自己的4G連接。

Image caption 新的蘋果手表有了一個紅色的表冠，以突顯它的4G功能

這一革新意味著，新款的Watch Series 3不需要連接iPhone就能接聽電話，上網和播放音樂。不過，用家將需要為此另外支付每月的費用。

一項研究顯示，蘋果最近取代了Fitbit成為世界上兩大可穿戴設備生產商之一，另一家是小米。

其他公司，包括LG和三星在內，此前均出售過有內置蜂窩網絡的智能手表，但電池壽命的限制以及其他問題，令消費者對這些產品興趣寥寥。

「蘋果過去在所有人都認為無望的時候創建新市場方面的能力享負盛名，」莫斯頓說。

「對於像慢跑、長跑和騎行者等可能希望在戶外進行運動而不需要帶兩個設備的人來說，一個有LTE網絡的蘋果手表或許是一種福音。」

最新版的蘋果手表操作系統（對於前幾代同樣適用）將包括新的心跳監測功能。

它會在非運動狀態下心跳加速時提醒用家，或者在心跳節奏不規律時發出警告，以告知患病的可能。

4G Apple Watch的售價將是399美元（300英鎊），並於9月22日出售。

Image caption 發佈會在蘋果新總部的史蒂夫·喬布斯廳舉行

4K電影

蘋果還宣佈推出一個新版本的電視機頂盒，將支持4K視頻和HDR（高動態範圍成像）素材。

少數幾個預先透露的細節之一是蘋果與幾大電影公司達成協議，保證更高精度、更豐富色彩的電影收費不會高於高清（HD）電影。

圖片版權 Apple Image caption 此前，消費者要為4K HDR電影支付高昂費用

目前的iTunes電影用家也將會免費升級。

HDR 4K電影在亞馬遜（Amazon）等服務平台上已經可供租售，但是它們的價格往往遠高於低精度格式的視頻。