圖輯：卡西尼號土星探測船發回的最美照片

卡西尼號探測船壽終正寢，我們回顧過去十三年來探測船拍攝過最動人的土星照片。

圖片版權 NASA/JPL/Space Science Institute

探測船拍到這張宏偉的全景照時，土星剛剛擋著太陽。2006年9月15日，卡西尼號在土星陰影下漂流12小時，科學家能夠有機會將165張獨立照片合拼成全景照。

土星的左下方，你可以看到太陽在土星邊緣的折射影像。外圍淡淡的環圈是由土星衛星土衛二（又名恩克拉多斯）的冰冷物質構成，這個環圈又稱土星E環（E ring）。

在遠處、最光亮的光環的左上方的淺藍色一點，就是地球。

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這張經過增強顏色的合拼照於2008年10月9拍攝，捕捉了土衛二的形態。水冰（water-ice）被稱為老虎斑，通過土衛二南極的開口湧出。照片右方的裂口是名叫Labtayt Sulci峽谷。

土衛二的噴泉顯示，在冰冷的外殼底下有大量的水。卡西尼號曾穿越噴泉，並使用儀器進行測試。噴泉包括有機化合物及岩石物料，顯示海底有水熱活動。繼地球外，土衛二很有可能是另一個可供生物居住的地方。

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土衛七又名海碧爾琳（Hyperion）。卡西尼號2005年拍攝這張照片，能夠看到土衛七猶如海棉的表面。土衛七的低密度，顯示它或者由大量水冰、少量石頭組成。土衛七可能是大碰撞遺留的殘餘部份。

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被稱為泰坦的土衛六是土星最大的衛星。這張照片中，土衛六在土星前面，土衛六的環是自然的顏色。這張照片是張合拼照，由六張於2012年5月6日拍攝的照片組成。

土星正換季。當卡西尼號於2004年抵達土星時，土星的北半球是蔚藍色。照片所見，土星北半球表面慢慢變成黃色，而南半球則變成藍色。土星大氣層紫外線造成顏色轉換。北半球正迎接春天，而秋天腳步則到達南半球。

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這張近紅外線的合拼照中，太陽照射土衛六的北極海。土衛六有三個大海洋，不過當中並不是水而是液體甲烷。土衛六的平均表面溫度是-179C。液體烴就好像地球上的水一樣。

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土星北極的旋渦看來有點像一朵玫瑰，而這個旋渦比地球上的都要巨大。風眼直徑長逾1500公里，比地球的一般風眼大20倍。風眼附近的風速約每小時530公里，比起四級颶風快兩倍。

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2010年11月30日，卡西尼號的窄角照相機攝到這張照片。水冰噴泉在土衛二的南極湧出。在噴泉下方，你可以看到衛星的影子。

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麗姬亞海（Ligeia Mare）是泰坦第二大的湖泊，位於北極地帶。它充滿液體烴，例如是乙烷及甲烷。

卡西尼號在2006年2月至2007年4月期間，拍攝到合成孔徑雷達的多張照片，再組合而成。照片的顏色並不如實。

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這張高解像、自然色的環圈照片於今年7月6日拍攝，當時卡西尼號已開始最後一次繞軌道而行，結束任務後會被焚毀。這張照片顯示土星B環的中內部。

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冰冷的土衛四狄俄涅（Dione）背後是金藍色的土星及它的環圈。土星北半球的陰影來自C環及B環。

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卡西尼號最後拍下的其中一張照片──美得令人屏息。它由2016年10月28日拍攝的多張照片組合而成。卡西尼號距離土星140萬公里拍攝。

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土衛八（又稱伊阿珀托斯）是一個奇怪的衛星。它有一副「陰陽臉」──一邊如煤灰一樣漆黑；一邊猶如雪一樣。十七世紀，有天文學家看到了土衛八，但不知道為何只能在半個軌道才能看到它。

科學家認為，土衛八或許捲起另一衛星的物料。這些物料由碳組成，顏色也深沉。

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這張照片於2015年9月24日拍攝。土衛二（最靠近卡西尼號）及土衛三（又名特提斯）幾乎完美的並排。兩個衛星與卡西尼號的距離差不多，所以照片挺凖確地表現它們的相對大小。

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照片右邊看到孤獨的土衛一（又名彌瑪斯），背景是土星蔚藍的北半球，而土星環的陰影橫過衛星。卡西尼號的窄角照相機在2004年11月7日拍攝到這張組合照。

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