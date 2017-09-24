HTC手機牽手谷歌 是否一樁好姻緣？

圖片版權 Google Image caption 谷歌資深副總裁Rick Osterloh（左二）與HTC 董事長兼執行長王雪紅（右二）一起出席記者會

9月21日，台灣手機大廠HTC（宏達電）宣佈將旗下的手機製造部門售予美國科技巨擘Google谷歌，整筆達到11億美金，消息也震撼了科技業界。

許多人都認為，目前手機製造上邁入頹勢的HTC，做出出售決定是相當不得已的，更讓外界好奇的是，選在這個時間點，做出這樣子的交易決定，對於雙方來說是否是對的？

台灣中華經濟研究院副研究員戴志言就跟BBC中文網表示，這場交易無疑對HTC來說是場"及時雨"，HTC有望可以透過出售案，把過往的陳舊體質改善。

國立台灣大學商學院名譽教授江炯聰則認為："交易就是當下雙方都滿意就好，本質沒有好與壞的問題"，不過他覺得谷歌一點都不急，只是在找最佳時機買。甚至他認為11億美金對谷歌"太划算"，而HTC能在最後關頭找到買主，他也表示HTC抓住最後銷售自己的契機。

在被併購前，HTC在8月的營收報告約為台幣30億（1億美金），這個數字是該集團13年來的新低。而在股市上，9月22日的收盤價是在每股76.2元，而該集團曾在2011年4月站上1300元的巔峰，7年以來股價跌了90%。曾經的台灣股王，這7年的經歷從雲端而急速落下。

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轉換主力？

根據目前市佔數字，HTC的手機佔有僅約0.68%，面對小米、華為、OPPO等中國品牌強勢興起，HTC似乎已經失去機會。江炯聰直接說："HTC手機已經失去舞台、沒有希望了"。

HTC官方雖然也表示，賣出的是手機部門，HTC未來還會繼續推出自己的旗艦機種，但江炯聰並不認為如此，他苦笑："我們還能怎麼相信HTC？"。

戴志言也不諱言，HTC棄守手機研發，未來必定會轉向AR(擴增實境)與VR(虛擬現實)的開發。而在2016年時HTC也推出自家的虛擬現實裝置"VIVE"，搶攻這塊藍海是HTC現階段最好的出路。

戴志言說，專注在下一階段的戰場不見得是壞事，當年諾基亞被併購後，轉而精進在基地台的技術上，目前諾基亞在基地台的技術與穩定度還是世界前三。加上全球手機市場確實開始飽和，是有必要轉移戰場。

江炯聰則說，"谷歌不像微軟之前併購諾基亞，微軟只有OS(操作系統)設計強勁，谷歌未來戰場廣泛，可以打的仗還是很多，光是在AR跟VR方面，所需要的AI(人工智能)技術，谷歌幾乎是無人能出其右"。

AI技術不外乎倚靠大量地圖像判讀，谷歌目前在搜尋與AI技術穩坐霸主，只有如NVIDA或亞馬遜等大廠可以與其抗衡。但對於HTC進軍AR與VR裝置，它則認為在醫療面與娛樂面上，AR與VR市場雖然仍多，只是這一年多來，很多西方大廠也搶先布局，HTC礙於資金，未必有勝算。

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信心依舊？

對於這項交易，不論是HTC抑或是谷歌官方，都表示了正面態度，谷歌硬件資深副總裁 Rick Osterloh就明言，HTC在消費性電子產業中，不可取代的"領先地位"，接下來這幾年，勢必能引領產品激發出更多創新。

Osterloh也說，過去10年內，HTC與谷歌始終關係密切，全世界首款安卓智能型手機，Nexus One智能型手機與Nexus 9平板計算機等，都是與HTC的合作結果，未來的硬件事業雖仍在萌芽，但兩邊會創造"獨特且愉快"的經驗。

HTC則由董事長兼執行長王雪紅說明："HTC始終在尖端科技的創新研發上寫下令人驚艷的記錄，谷歌也是在發展安卓系統上的最佳推手，這協議代表雙方合作伙伴關係將再次邁出穩定的一大步"。

HTC官方則說："樂見谷歌持續將台灣視為創新科技的關鍵樞紐，並且歡迎對台灣持續進行重大投資"。

圖片版權 Reuters Image caption 現在宏達電手機的市佔率不到1%

能有轉機？

在這一場交易案過後，HTC被視為是保住了暫時生機，但江炯聰也感嘆："HTC從過去的市佔一度到10%到至今不到1%，有很多可以探討的，谷歌出手買下，但是資金對谷歌來說，真的九牛一毛，未來HTC手機我看真的沒轉機了"。

江炯聰雖然認為HTC在手機的未來性已經很低，但他也表示，在蘋果的軟件與硬件都很強勢之際，谷歌出手買下HTC的2000人硬件研發團隊，絶對是個"買到賺到"的投資。

他認為"谷歌最終就是想走ODM（原廠委托設計代工）路線，加上它安卓系統全世界市佔率依舊高，如果能夠整合硬件，必定能與蘋果一較高下"。

圖片版權 Getty Images Image caption 宏達電主力發展虛擬實境裝置Vive

戴志言則認為，就結果來看，HTC所營造出來的生態系很不成功，也給了台灣企業警示。從2007年的智能型手機問世，到至今十年，每一款手機的研發週期都愈來愈短，甚至半年就會推出新機，這對手機硬件商來說當然是壓力巨大。他說："HTC就像是一代拳王，爆紅之紅就不知道要幹嘛，進而迷失自我"。

他也補充："HTC一段時間拿出機海戰術，想通吃上下游，但是太過頻繁的更新，讓消費者購買信心出現下滑，資源太重配置在更新機種"，直到中國品牌如小米、華為等開始浮現，價格戰打不過對方後，但是高端手機也早已被蘋果、三星站穩。

戴志言也指出，HTC在站上全世界最輝煌的時刻，卻錯失了世界的下一步布局機會："放眼台灣，能跟消費者有直接連結的品牌，恐怕不超過10家，遠遠落後中韓，台灣輸的不只是廣告跟戰術，更有因地制宜的管理跟全球資源的有效運用"。

他也判斷，谷歌雖然買下了手機研發部門，但是軟件出身的企業能否去整合硬件專門的HTC團隊，也是值得商榷的一環。再來是併購後，谷歌能否留用所有人才跟高階長官，避免中韓高薪挖腳，都是接下來的核心議題："比賽真的還沒結束，只是到了個里程碑，大家繼續在同個戰場奮鬥"，他說。