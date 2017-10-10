榴槤為何那麼臭？新加坡科學家告訴你

圖片版權 DR KEVIN LIM Image caption 研究人員由5位科學家組成。

榴槤是許多人喜歡的熱帶水果，特別是生活在中國南方以及東南亞的人們。

但是，榴槤"臭味熏天"也是讓人頭疼的一件事，特別是當你想買榴槤送人的時候，要想一想到底合適不合適。

現在，新加坡的科學家終於揭開了導致榴槤臭味的秘密。

研究人員發現，導致榴槤發出刺鼻臭味的是一種氣味的基因。

科學家說，這一發現意味著將來人們培育出一種"無味或者味道不那麼刺鼻"的榴槤水果。

但這也引發了那些榴槤愛好者喜憂參半的複雜心情。因為，有些人就是喜歡榴槤的強烈氣味。

有些人甚至在社交媒體對此發表自己的感受說，榴槤不臭就不是榴槤了，這就像"一個人沒有了靈魂一樣"。

圖片版權 Getty Images Image caption 它可以幫助吸引動物來吃榴槤的果實，然後通過糞便傳播榴槤的種子。

新加坡的科學家們經過3年的研究才找到了榴槤臭味的原因。

這個由5人組成的科研小組把榴槤這種水果的基因圖譜全部繪製出來。這在世界上是首次。

他們的這一發現發表在《自然遺傳學》雜誌上。

該小組的組長說，榴槤中大量的硫和人們所敘述的味道相似。

正是這種獨一無二的味道在自然界中有其重要的作用。它可以幫助吸引動物來吃榴槤的果實，然後通過糞便傳播榴槤的種子。

這種主要產於東南亞地區許多國家的熱帶水果並不是讓人一見鍾情，需要通過後天的培養才能對其產生感情。

因此，它是一種讓人既愛又恨的水果。

圖片版權 Getty Images Image caption 榴槤被稱為水果之王，是深受東南亞國家喜愛的水果之一。

在新加坡是不允許在室外吃榴槤的，同時也不能在公共車輛上攜帶這種水果，因為味道太難聞。

此外，科學家在研究了榴槤的基因之後，發現榴槤是在大約6500萬年前從可可植物演變而來的。

如果將來科學家可以去除其難聞的味道，繁殖出一種雜交的水果，可能有點像吃巧克力味道的水果一樣。

但這未必就是一件好事吧？