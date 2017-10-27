知道嗎？人體生物鐘影響心臟手術成功率

圖片版權 Getty Images Image caption 研究人員還在探索人體生物鐘對其他身體部位、器官手術的影響。

科學家們研究發現，心臟手術在下午進行風險更小，成功率更高。

最新一期英國頂級醫學刊物《柳葉刀》（The Lancet) 刊登的研究論文指出，心臟在下午時段更為強壯，因此在下午施行心臟手術比上午有更高的成功率。

論文稱，心臟手術在上、下午時段的不同結果，已經排除了外科醫生們上午疲勞或者表現不佳等等外部因素。

在包括心臟瓣膜置換在內的心臟手術過程中，醫生需要暫停心臟功能，由於心臟組織中的供氧減少，心臟本身承受很大壓力。

臨牀醫生和研究人員仔細對比了心臟手術後出現的併發症，其中包括心肌受損、心臟衰竭和死亡等病例，他們發現：

298名上午手術的病人中，有54人有不良反應

298名下午手術的病人中，28人有不良反應

下午手術的病人併發症風險減半

每11個在下午施行心臟手術的病人中，有一人可以避免嚴重不良反應。

人命關天

法國里爾巴斯特研究所的巴特·斯塔爾教授是參與這項研究的專家之一。

他向BBC表示，「我們這項研究並不是要把大家嚇得不敢做手術，畢竟手術是人命關天的大事。」

他還補充說，醫院也不可能將所有心臟手術都安排在下午進行。

圖片版權 SPL Image caption 人體不同器官在每天不同時段的表現不同。

「但是如果我們能區別對待那些危險係數最高的病人，讓他們的手術在下午時段進行，這樣對他們有利，也更有道理。」

人體心臟的健康情況在每天不同時段是有波動的。

早晨起牀時，心臟病或中風的風險最高，而下午心臟和肺是運行高峰階段。

英國醫學研究理事會分子生物學實驗室的約翰·奧尼爾博士說，「從科學角度來說，這並不奇怪，因為心臟和其它人體細胞一樣，也受生物鐘的控制和影響。」

「我們的心血管系統在下午時間的中、後段表現最好，這也解釋了為什麼職業運動員通常在這一時段能取得他們最好的成績。」

專家們現在還在研究人體生物鐘是否對其它手術的成功率也有影響。

英國心臟基金會的麥克·納普敦醫生說，英國每年有數千例心臟手術，如果這一研究發現可以在其他醫院推廣複製，那就能幫助外科醫生更科學地安排他們的手術時間和名單。