VR的虛擬和現實：變個法子講故事

圖片版權 Emmanuel Lubezki Image caption 獨自從墨西哥偷渡去美國，VR讓你身臨其境，感同身受。

美國和墨西哥邊境，美國邊防巡邏隊，黎明前的黑暗中，墨西哥偷渡客在荒漠上向美國潛行。你心驚膽戰、腳底的沙礫看上去又燙又硬，不知何時旁邊多了幾個跟你一樣的同胞，你們對視片刻，繼續旅途……小心，邊防巡邏隊來了！

你的偷渡旅程持續了6分半鐘。摘下VR頭盔，你回到現實，感受似乎還停留在虛擬世界裏那片荒漠。

這個虛擬現實（VR）作品剛獲得奧斯卡特別獎，11月11日頒獎。

題為《Carne y Arena》（意為肉體與沙礫，虛擬存在、實體隱形），作品根據美墨邊境偷渡者的真實經歷創作；它的作者是墨西哥奧斯卡獲獎導演亞歷桑德羅·岡薩雷斯·伊納裏圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）。

作品曾在今年戛納電影節展出，目前在美國洛杉磯、墨西哥城和意大利米蘭展出，門票均已售罄。

圖片版權 Getty Images Image caption 伊納裏圖2016年憑《荒野獵人》獲奧斯卡獎。

VR（虛擬現實）炙手可熱，VR遊戲和觀賞體驗出現在世界各地越來越多的城市，就像很久以前街上幾個銅板看一次的西洋鏡，或者流動書攤上收費租閲的小人書。

電影藝術和VR科技的結合，在電影界是一大突破，為受眾提供了傳統觀影所無法獲得的身心體驗。

今年4月公布的一份報告稱，VR今年為電影行業增加70億美元收入，到2021年，這個數字將出現10倍的增長。

據信，在伊納裏圖的VR作品之前獲頒奧斯卡特別獎的是1996年的動畫片《玩具總動員》。美國電影藝術與科學學院說，頒這個獎是為了表彰這種將VR技術和電影藝術結合，提供視覺和沉浸式體驗的敘事方式。

伊納裏圖為創作這個多媒體VR作品走訪了來自中美洲和墨西哥的難民，他們的經歷在他腦子裏"趨之不散、難以忘懷"。他希望這個VR作品的觀眾能獲得"身臨其境、親歷其事的直觀感受"。

伊納裏圖和攝影師伊曼紐埃爾·盧貝茨基11月11日領取特別奧斯卡獎。

圖片版權 Alex Ford Image caption 搖滾樂隊Miro Shot 2017年5月在阿姆斯特丹舉辦VR音樂會

圖片版權 Alex Ford

VR的顛覆力

那麼，VR是否真的在深刻改變我們對周遭環境和世界的認知呢？

除了電影行業，作為一項前沿技術，VR在許多領域的應用日益普及，從搖滾樂到心理治療，還有傳媒，都在探索如何利用虛擬現實技術提供全新的產品。

作曲和表演藝人羅曼·拉帕克（Roman Rappak）和他的樂隊Miro Shot 是搖滾樂界最先引進VR的先驅之一。

今年5月，荷蘭政府項目撥款支持下，拉帕克在阿姆斯特丹的當代藝術中心推出首場VR搖滾樂演唱會。現場是這樣的：觀眾分批入座，一次約10人，戴上頭盔，欣賞拉帕克和樂隊在台上演唱他創作的Lifeforms，時長約8分鐘。

觀眾感覺臨空飛越一片曠野，風扇送來野外花草樹木清香，環顧四周，360度全景視覺。

拉帕克說，除了搖滾音樂會本身就有的各種刺激，VR帶來更強烈的體驗，色彩、嗅覺、時空、節奏，所有的感官都得到刺激；VR放大了搖滾樂的現場感受。

圖片版權 University of Oxford Image caption VR虛擬情景，倫敦地鐵車廂，精神或心理病患的治療多年前就開始用VR輔助

精神疾患治療輔助

在焦慮症治療中採用VR技術，早在1990年代早期就開始了。

牛津大學教授弗裏曼（Daniel Freeman）認為，VR具有顛覆部分精神疾病療法的潛能。

他解釋說，許多精神和心理疾病跟周圍環境有關，比如在封閉的空間裏感到恐懼。通過虛擬現實，可以讓患者感覺置身於一個令他們焦躁的環境，然後引導他們以最佳的方式克服這種焦慮，比如恐高症和抑鬱症。

VR可以為患者量身度造"問題環境"，比如電梯、地鐵車廂，裏面的擁擠程度可高可低，視患者焦慮程度而定；通過調整虛擬環境的擁擠程度，醫生可以引導患者逐漸減少焦慮。

VR技術的臨牀應用目前還需更多研究。

圖片版權 University of Oxford Image caption 虛擬場景：電梯裏的人

新聞要不要VR？

相比之下，新聞界在接納VR技術方面落後了。

BBC的沃森（Zillah Watson）為路透新聞研究所撰寫的報告 - 《新聞的VR：新的現實？》

這份報告希望解答這幾個問題：新聞機構如何用VR賺錢？目前VR對於受眾來說有多迫切？

2015年，《紐約時報》決定引進VR， 推出應用程序，各地同行開始無法淡定。VR確實是一種極強大的敘事手段，也促使業者重新思考新聞的本質、內涵和外延。

不過，操作層面很複雜。

從一開始就有分歧：是完全虛擬還是部分虛擬？即不需戴頭盔就可直接觀看的360度全景視頻。受眾看新聞是否願意全副武裝？這是個問題。

沃森認為，目前來說，虛擬現實VR的最佳平台可能更多屬於專題報道類"軟新聞"。

VR對電視新聞也是個挑戰，因為傳統上新聞是通過記者向受眾傳達的，而VR的優勢在於拉近受眾跟被報道對象的距離，比如難民營，VR可以產生身臨其境的效果。

圖片版權 Tribeca Film Festival Image caption Draw Me Close，演員扮演的母親跟戴著VR耳機目鏡的觀眾互動，也有人因此稱這只能算AR

變個法子講故事

VR進入傳媒的最大的障礙，可能還在於對受眾的需求了解不夠。

倫敦國家劇院的數碼部負責人考菲22年前寫論文，主題就是VR在處理慣犯中的應用，所以在他看來這根本就不是新東西。

科技館、天文館的立體星空電影也已經有不短的歷史。

但現代VR技術的重要性直到4年前才變得清晰，VR作為一種講故事機制，其開發利用才被提上日程。

國家劇院今年在紐約Tribeca電影節參展的VR作品，"Draw Me Close"，好評如潮。觀眾戴著頭盔，在一個孩子的臥室跟演員扮演的孩子母親互動。

不過，國家劇院還沒有確定以什麼方式提供VR作品，目前還在試驗階段。

圖片版權 Artificial Eye Image caption 2016年的《失明日誌》（Notes on Blindness）帶觀眾經歷了作者自己的失明過程

變才是終極永恆

VR可以是獨自一人的體驗，也可以是眾人共享一個虛擬現實空間但互不往來，也可以是社交式VR，一群人在同一個虛擬空間互動。

在虛擬現實領域，最大的變量來自技術本身的進步。目前還在戴頭盔階段，但也許不久這套行頭就過時了，而受眾對VR的期待也變了。

駕馭VR，最關鍵的一點是不能陷得太深，因為唯一可以確定的是一切都在迅速改變。