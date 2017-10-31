臉書自查：俄機構大選期間發貼八萬條

圖片版權 AFP/Getty Images

臉書（Facebook）透露說，過去兩年裏有多達1.26億美國用戶看過俄羅斯機構上傳的帖子。

這家社交媒體網站表示，在2016年美國大選前後，俄羅斯機構在臉書上製作了大約8萬條帖子。

其中大部分帖子內容和製造對立情緒的政治社會信息相關。

和另外兩家社交媒體巨頭推特、谷歌一樣，Facebook在參議院聽證會之前公布了上述信息。此次聽證會將詳細了解俄羅斯在這些流行社交網站上的影響力。

俄羅斯方面反覆否認自己試圖影響美國總統大選。

路透社和美國《華盛頓郵報》看到了Facebook公布的文件內容。

這8萬條帖文的發佈時間是2015年6月到2017年8月之間。

Facebook稱發佈者是一家和克里姆林宮有關聯的俄羅斯公司。

路透社引用Facebook總法律顧問科林•斯特雷奇（Colin Stretch）的話稱，"這些行為違背了Facebook構建社區的使命，違背了我們所有初衷。"

"我們願意儘自己所能正視這種新的威脅。"

調查社交網絡案關鍵進展

2016年11月：Facebook創始人扎克伯格稱"那些指認Facebook上的假新聞影響了美國大選的說法非常瘋狂"。

2016年11月：扎克伯格承認Facebook上的"一小部分"內容是假新聞。

2017年8月：Facebook表示它將通過對涉嫌假新聞的內容進行事實查核的方式應對假新聞，並將查核結果公之於眾。

2017年9月：美國參議院情報委員會譴責推特，稱它提供的關於俄羅斯干預美國大選案相關調查結果不夠充分。

2017年10月：媒體報道稱，谷歌發現了俄羅斯機構花費數萬美金購買廣告影響大選的證據。

2017年10月：Facebook稱將提供俄羅斯機構在大選時購買的3000多條廣告的細節。

2017年10月：出於對俄羅斯機構購買廣告影響選舉的擔心，推特禁止兩家俄羅斯新聞機構購買廣告，遭禁的分別是《今日俄羅斯》（RT）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）。

根據《華盛頓郵報》報道，谷歌本周一還披露說，一些來自俄羅斯的帳號在18個頻道中上傳了超過1000個視頻。

與此同時，根據路透社消息，推特發現了2752個賬戶涉嫌和俄羅斯支持的互聯網研究機構有關聯，推特已經暫時關閉了這些賬戶。

BBC北美科技記者戴夫•李（Dave Lee）分析稱，一年前扎克伯格還將這種關於Facebook涉嫌幫助俄羅斯干預美國大選的指認稱為"瘋狂"，現在這已經成為這家全球最大的社交網絡面臨的一場危機。Facebook的聲明可以被看作小小的懺悔。