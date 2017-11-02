研究：賺得多不如睡得好 睡不好覺傷大腦

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你睡覺好嗎？你可能想像不到睡眠對我們的身心健康有多重要。

科研人員發現，只要幾個晚上沒睡好覺，就可以干擾你大腦的正常運作。

在英國，人均每晚的睡眠時間大約為6.5小時。而對大多數人來說，這是不夠的。

越來越多研究表明，刻意減少睡眠對人們的身心有嚴重的影響。

同時，研究人員還發現，接連幾個晚上睡不好覺就會讓人體的血糖紊亂，其結果可能會導致人們多吃，甚至會影響DNA。

幾年前，由BBC所製作的一部紀錄片《相信我，我是醫生》曾經讓一些志願者作了一個實驗，讓他們連續一周每晚少睡一個小時。

結果發現，每晚少睡一個小時可以對人體的大約500個基因產生影響，其中一些與炎症和糖尿病有關的基因。

睡不好覺

圖片版權 Getty Images Image caption 在英國，人均每晚的睡眠時間大約為6.5小時

睡眠不好不但影響人們的身體健康，而且還會影響人們的精神健康。

BBC《相信我，我是醫生》的節目製作組與牛津大學聯手，召集了四名平時睡覺非常好的志願者，讓他們在頭三個晚上睡足8小時，不受任何干擾。

但之後的三個晚上只讓他們睡4個小時，同時用精密的儀器監測他們的睡眠。

這些志願者需要填寫有關他們精神和情緒的問答表，還要用視頻日記的方式記錄每天的心情。

研究人員驚奇地發現，三個晚上睡不好覺之後，志願者的情緒發生迅速的變化。

他們的焦慮、抑鬱以及壓力都開始上升，此外他們開始疑神疑鬼，不相信別人。

雖然其中有一名志願者表示，減少睡眠對他來說似乎沒什麼感覺。

然而，研究人員還是發現他的積極情緒開始下降，消極想法開始上升。雖然他本人不覺得有什麼不同。

陷入消極情緒

研究人員還做了另一項實驗，他們徵集了數千名睡眠有問題的學生，把他們分成兩組。

一組接受了旨在改善他們睡眠質量的認知行為療法，而另一組織是接受了普通的建議。

10個星期後發現，接受認知行為療法的這組學生的失眠率降低了50%，同時他們在焦慮和抑郁方面的得分都有所改善。

此外也大大減少了他們出現幻覺和疑神疑鬼的機率。

這一實驗表明失眠可以導致精神健康問題，也就是說失眠是因而不是果。

牛津大學的心理學教授弗裏曼說， 之所以睡眠不足會干擾人體大腦是因為它會使人產生不斷的消極思維。

弗裏曼教授說，睡不好覺負面想法就會增多。

在英國，大約有5%到10%的人患有失眠症，多數人盡量讓自己不受太大影響，正常地生活和工作。但是，失眠的確可以增加一系列精神疾病的風險。

因此，改善睡眠質量可以改善一個人整體的健康和幸福感。

美國南加州大學的一名心理學教授甚至表示，賺錢賺得多不如睡覺睡得香，因為每晚多一個小時的睡眠可以增加人們的滿足感。

由此可見，睡眠有多麼重要。