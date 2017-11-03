日法科學家宣佈在胡夫金字塔內發現大密穴

圖片版權 SCANPYRAMIDS Image caption 這些數據被提供給專家進行分析。

埃及的胡夫金字塔內發現巨大的密穴，金字塔的神秘感進一步加深。

由於研究者並未進入這些密穴，最新研究並未證實這些密穴存在的原因，也還沒有搞清楚這些密穴裏是否存有有價值的物品。

來自日本和法國的科學家在對這座著名的金字塔進行了兩年研究之後宣佈了這項發現。

他們運用了一種名叫μ介子透視圖（muography）的成像技術向這座金字塔內部進行"窺探"，這種技術可以探測到岩石物體內部的密度變化。

胡夫金字塔建於公元前2509到公元前2483埃及法老胡夫統治時期。這座金字塔高達140米，是位於埃及郊區吉薩區域內最大的金字塔。

掃描金字塔項目（Scan Pyramids）已經在金字塔的背面檢測到一個小洞穴

這個新發現的洞穴長度大約30米，高度幾米

三套μ介子透視圖（muography）裝置都在同一地點發現了同樣東西

胡夫金字塔因為內部擁有3個巨大房間以及一系列通道而聞名，其中最讓人驚嘆的是一間長達47米、高8米的大畫廊。

最新發現的洞穴正好位於這間畫廊的上方，尺寸和其相當。

"我們還不知道這個大洞穴是水平或者傾斜的，我們也不知道這個洞穴是單結構還是復合結構，" 掃描金字塔（Scan Pyramids）項目的負責人塔尤比（Mehdi Tayoubi）說。

"我們知道的是這個大洞穴確實存在。這個發現是驚人的，因為據我所知此前沒有任何理論做出過這一判斷。"

圖片版權 SCANPYRAMIDS Image caption 最新發現的密穴正好位於已知的大畫廊正上方。

掃描金字塔項目團隊還沒有把這個洞穴描述為"房間"。

胡夫金字塔內有一些間隔空間，專家認為這是建築者為了避免出現由於上層石頭太重導致坍塌而設計的。

比如，位置較高的一個國王房間上方就有5個間隔空間。

美國著名考古學家馬克（Mark Lehner）領導的小組正在對這項發現進行評估。

他表示，μ介子透視技術是可靠的，但目前還不能說這一發現有巨大價值。

馬克告訴BBC，"這也可能是建築者為了保護大畫廊狹窄的頂部而留出的某種空間。"

"現在還只能說發現了差異和不規則。我們現在不能像英國埃及學者哈沃德•威瑟（Howard Vyse）在19世紀時那樣炸開一條路闖進金字塔內部。我們需要更多時間。"

來自開羅大學的另外一位團隊領袖哈尼‧希拉勒（Hany Helal）則認為，新發現的洞穴太大了，難以發揮消解上層壓力的作用。但他也承認這一觀點需要進一步討論。

"我們正在做的事情是，了解金字塔的內部結構以及金字塔是如何建造的，"他告訴記者。

"埃及學者、考古學家以及建築師都有一些假設。我們正在做的就是給他們提供數據。他們才能進行驗證。"

這一發現也具有不確定性，因為μ介子透視技術獲得的數據不一定非常精確。

過去50年間這項沒有傷害性的技術被用於調查冰川、火山等巨大物體的內部。它還被用於調查福島核電站廢棄的反應堆。

μ介子透視技術利用高能粒子穿過岩石物體表面。當這種高速射線遭遇空氣物質時，它會產生一種含有μ介子的子粒子。

這些子粒子以接近光速的速度移動，能穿過岩石表面。但一些粒子會被吸收，或者被岩石內的礦物質原子反射。在目標區域下面放置的μ介子探測儀就能通過接收到的情況描繪出不規則的密度圖。

圖片版權 SCANPYRAMIDS Image caption μ介子檢測儀必須安裝在目標物體下方。

三套μ介子透視圖（muography）裝置都在同一地點發現了同樣東西。

巴黎薩克雷大學（University Paris-Saclay）的塞巴斯蒂安（Sebastien Procureur）強調，μ介子透視裝置只能檢測大的景象，這種掃描並不是為了尋找金字塔內一般的小孔。

"如果到處都有小孔，那檢測到的密度是基本是相同的。"

現在的問題是如何進一步調查這個密穴。

法國國家計算機科學以及應用數學研究所的穆雷（Jean Baptiste Mouret）表示，團隊已經有了一個想法，但需要首先得到埃及當局的許可。

"我們想鑽出一個很小的孔，然後使用能夠進入這種3厘米尺寸小孔的機器人。我們正在想辦法製造這種可以飛行的機器人。"他說。

關於胡夫金字塔的這項調查結果已經發表在本周的《自然》雜誌上。