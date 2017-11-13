研究：性交可引起心臟驟停但情況罕見

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美國有研究首次發現，性交可以引起心臟驟停（cardiac arrest），而這個情況在男性間比女性更常見。但研究同時指出，由性交引起的突發心動停止並非常見。

位於加州的錫達斯—賽奈醫療中心（Cedars-Sinai Heart Institute）研究員丘格（Sumeet Chugh）指，這是學界首先發現性交與心臟驟停有關。

研究人員檢視了4,557宗個案，當中只有34宗有研究對象在性交期間或性交後一小時後出現心臟驟停，而這些個案中，有32宗個案均是男性。

心臟驟停是指心臟突然停止運作，患者可停止呼吸，並失去知覺。如不及時為病人施行心肺復蘇法（CPR），病者有機會死亡。

你知道嗎？

如心臟驟停發生在醫院以外地方，死亡率可以達到90%

病人病發後，如不及時獲得適當治療（如心肺復蘇法或心臟去纖顫法），每過一分鐘，存活的機會就會減少10%

如病人在病發後數分鐘內有人為他施行心肺復蘇法，病人的存活率可增加兩、三倍

施行心肺復蘇法時，每分鐘應按壓病人的胸部100至120次。著名英國樂隊Bee Gees的歌曲（Stayin' Alive，意譯為「活下去」）的拍子剛好符合這個要求

丘格和其他研究員搜集了2002至2015年在俄勒岡州（Oregon）因心臟驟停而入院治療的個案。他們發現當中只有1%的個案與性交有關，而絶大部份的病者均屬中年、非洲裔和有其他心臟疾病紀錄。

研究也發現，這些個案當中，雖然病者的伴侶在場，只有約三分之一有為他們施行心肺復蘇法。

丘格指，這顯示當局仍然需要教育公眾心肺復蘇法有多重要、和如何為其他人施心肺復蘇法。

另有研究顯示，小童六歲起就可以學習如何為其他人施心肺復蘇法。

根據英國心臟基金會建議，病人心臟病發後，最少應等候四至六星期才可重新開始性行為。