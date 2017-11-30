研究：男性早禿比肥胖增加患心臟病風險還高

圖片版權 Getty Images Image caption 男性過早出現脫髮可能預示罹患心臟病風險

一項新的研究顯示，如果男性在40歲以前開始脫髮以及出現白髮，那麼他們罹患心臟病的危險可能比體型肥胖男子的機率還要高。

這項研究調查了印度2000多名年輕男子，發現那些出現冠狀動脈疾病的男子出現禿頂或是頭髮灰白的情況要比滿頭頭髮的男子要高。

這些男子都是40歲以下，其中有790人出現各種心臟病症狀，同時對照組則有1270名類似年齡組的健康男子。

但是，英國心臟基金會說，當然這可能還有其他一些重要的風險因素在裏面。

該組織的一名負責人告訴BBC說，它顯示那些年輕時就禿頂和長白頭髮的男子可能患心臟病的風險更高，因此這項研究有助於幫助人們找出高風險的人群。

但是，他表示這不是人們可以輕易改變的現象。

不像如果一個人膽固醇高、血壓高，至少你可以通過改變自己的生活方式來降低這些高風險的致病因素。這些可能更重要得多。

這項研究結果將呈現給在印度加爾各答召開的有關年度大會上。

研究人員了解了所有參加者的醫療史，並對他們頭髮出現禿頂以及白髮等不同程度作了詳細的記錄。

然後，研究人員拿他們的脫髮、白髮現象與他們所患的心臟病症狀進行對比。

圖片版權 PA Image caption 健康飲食是保護心臟的重要因素

他們發現，那些有心臟病的男性更容易過早出現白髮和禿頂，當然健康對照組中也有人出現灰白頭髮和禿頂的現象。

但其比例在心臟有問題的這一組中要高得多，是健康對照組男性的5倍以上。

而通常，如果肥胖的話，其罹患心臟病的風險將比正常體重者高出4倍。

該項目的首席研究員沙爾馬表示，人體的生物老化過程在某些病人身上要快得多，同時它可能會反映到頭髮的變化上。

此外，還有專家表示，人體頭髮的毛囊與雄激素有關係，雄激素可能會影響患心臟病風險的大小。因此，出現禿頂是雄激素變化的一種反映。

日本在2013年也作過類似的研究，當時有近4萬人參與研究。結果發現，禿頂的男性罹患心臟病的風險比頭髮多的男性高出32%。

丹麥2014年的一項研究也顯示，早年出現白髮可能預示著未來患心臟病的風險，但也要考慮其他的綜合因素。

改善心臟健康

那麼，如何改善和保護心臟呢？

首先，健康飲食和生活方式都將對心臟有益，例如每天吃5分蔬菜和水果、不吸煙、參加運動、保持健康的體重、吃富含纖維的食物、多吃魚、少喝酒等。

研究人員還呼籲對那些在40歲前出現禿頂和白髮的男性進行心臟監測和跟蹤，包括給與他們更多的建議，學會控制和減少壓力等。

總而言之，預防和控制心臟病至關重要，特別是那些有家族史的人更要小心。

這些危險因素包括家裏已經有其他人員有心臟病、糖尿病、高血壓、膽固醇過高等。

但現在還不清楚的是，知道了頭髮與心臟病之間的關聯因素之後，是否可以幫助改善心血管疾病風險評估的方法。