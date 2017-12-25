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中國製造的大型水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600，星期日（24日）在廣東珠海首飛1小時成功，中國政府表示，這標誌航空工業特種用途飛機研製能力取得「重大突破」。

新華社報導，如果鯤龍部署在建成的海南基地，「將具備4小時內往返南海的能力，對於維護海洋權益也具有重大意義」。

AG600、大型軍用運輸機運20、大型商用客機C919被中國媒體稱為國產大飛機「三兄弟」，中國積極謀求在國際飛機製造市場佔一席位，不過中國的飛機出口夢並不是一帆風順，在出口小型客機上曾出現安全隱患問題，而且要等待歐美等航空管理批出海外認證，才可以開拓飛機出口市場。

進駐南海？

鯤龍花了8年時間建造，其機身長36.9米，翼展38.8米，大小和波音737差不多，可搭載50人，最大航速為每小時500公里，最久可在空中飛行12小時。

鯤龍AG600 中國製造大型水陸飛機 機身總長度 36.9米

翼展長度 38.8米

高度 12.1米

吸水速度 20秒12噸

最大起飛重量 53.5噸

航程 逾4000公里 CNS

據新華社報導，鯤龍上半身是飛機，下半身是船，具備水陸起降和低空低速特性，有利中遠海海上救援工作，可以在水面上滑行20秒便汲水12噸，單次投水救火面積逾4000平方米。

中航通飛華南飛機工業公司董事長劉祥仁表示，AG600可廣泛應用於海洋環境監測、資源探測與海上運輸。

除了民用性質，鯤龍具備海上執法與維權的能力，據新華社報導，航程超過4000公里的鯤龍如果部署在建成的海南基地， 可以4小時內往返南海。

海外銷售？

目前鯤龍在中國國內已獲17宗訂單，據《環球時報》去年引述AG600總設計師黃領才說，單機價格大約2至3億元人民幣。

而中航通飛董事長曲景文此前對中國媒體表示，馬來西亞、新西蘭均對AG600有興趣。不過兩國官方未有正式表態。

圖片版權 CNS Image caption 鯤龍AG600周日試飛了1小時，高調地在官媒直播首飛過程。

大型水陸兩棲飛機並非是每一個國家的「必需品」，中國研製鯤龍的目標不是主打對外銷售。

澳洲退役海軍、新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院海洋安全顧問（Sam Bateman）曾經對美國媒體說，很難想像AG600的計劃是要滿足民用需求，較為合理的解釋是這項目涉及「重大軍事重要性」。

不過AG600的另一兄弟C919，則明顯是想對外銷售，與目前的兩大航空巨頭波音及空中客車（又譯空中巴士）競爭。

據中國媒體報導，截至2017年1月，C919總訂單單數達到570架，C919上市定價為每架5000萬美元，而波音737的目錄價格則是每架9000萬美元。

不過，C919因為未取得歐美航空管理機構的認證，仍然未能打入這些國家市場。

中國亦就C919飛機，積極向美國及歐洲的航空管理局申請海外認證。

在美國總統特朗普訪華前，美國聯邦航空管理局與中國民航局簽訂了《適航實施程序》，簡化了中國把客機或飛機組件銷售至美國的市場。

由於這和特朗普所提倡被指帶有「保護主義」的「美國優先」政策有不同，被視為特朗普訪華前的大禮。

不過美國聯邦航空管理局強調，銷往美國的中國客機或飛機組件仍然需要進行全面技術評估。

歐洲方面則仍然就C919客機認證進行審批。

圖片版權 CNS Image caption C919售價明顯比同類客機便宜，但仍在等待歐美的航空管理部門發出海外認證。

突破技術瓶頸？

而中國出口的飛機安全問題，同樣惹人關注。

美國《華爾街日報》此前報導，近60架中國出口的小型飛機新舟60，超過一半不是無法修理，便是因安全隱患停用。

而新舟60在中國亦曾經因為安全隱患問題，一度被航空公司下令暫停飛行。據中國媒體說，這是涉及起落架信號指示燈問題。

據網易報導，新舟60主要仍在使用別國的飛機核心組件，這種「購買核心零部件、自己組裝」的模式，證明要追上波音、空客等仍然有一段距離。

特別是大型飛機的發動機，中國目前仍然是依賴別國進口，不過中國有決心突破這一技術關口。

其中，《中國航空新聞網》說，鯤龍95%機載成品為國產產品，其核心部件發動機也是國產，比C919與運20的國產化程度更高。

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新華社亦指，中國自主研發的大型客機發動機「長江-1000A」高壓壓氣機完成了第一階段試驗，向國產大飛機裝配「中國心」走近了一步，有望取代C919目前使用的外購發電機。

中國高呼著這「三兄弟」證明國家航空技術是有所提升，意味這「三兄弟」未來的表現將會成為中國航空業安全的指標。

核查：全球最大？

多家中文媒體說，鯤龍是全球最大水陸兩棲飛機，這種說法不是最凖確。

留意新華社的字眼，AG600是「當今世界在研」的最大水陸兩棲飛機。

圖片版權 Getty Images Image caption 這艘體型巨大的所謂飛行船隻飛過一次，飛行26秒，那時是1947年。

美國富商霍華德‧休斯（Howard Hughes）曾經有一艘大型木造飛行船，翼展長97.54米，在1947年試過一次距離水面20米，飛行26秒，不過之後就沒有再飛過，目前存放在一所位於俄勒岡州一所博物館。

美國亦生產過7架翼展長61米「馬丁火星水陸機（Martin Mars Seaplane）」，在二戰時期主要當作運輸機，部分水陸機改裝成救火用的飛機，目前仍在加拿大服役。

而前蘇聯亦有翼展長41米的A40飛艇（又名Be-42），不過只有兩艘，首飛是在1986年，有關計劃已中止，據未能核實的報導指，俄羅斯軍方曾尋求翻新和訂製A40飛艇。