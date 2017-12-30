在互聯網「匿臉不匿名」可行嗎？ 他做到了
本月較早時，臉書（Facebook）宣佈將採取臉部識別技術，讓用戶知道他們的照片被上載至臉書。
這項功能對一個男人來說極為有用－從事公關的喬納森‧赫什森（Jonathan Hirshon），他在過去20年一直尋求在社交網站不要有他的照片。
他的臉書有逾三千個朋友，會定期更新他的個人資訊，他會分享在哪兒度假，煮了甚麼晚餐，和說一下自己的身體狀況。
但他有一樣東西從來不會在社交媒體，或是互聯網上任何地方分享，就是他的照片。
他說，這是他「向世界喊叫自己私隱」的方法。
「我在社交媒體選擇虛擬地分享自己的一切，但我的臉孔是我最重要的個人特質，在可控範圍內，我不能放棄身分識別中最後的一絲資料訊。」
2018年其中一個最大的討論，將會是圍繞我們的個人資訊，我們如何分享這些資訊，臉書、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）如何應用這些資訊，萬一被盜用了資料，又會有甚麼後果？
部分討論將會轉為行動。歐盟嚴格的新法令即將在5月實施，務求讓民眾奪回自身訊息的控制權。
有些人相信，《一般數據保護條例》將會把個人資訊商品化，和石油一樣寶貴，民眾可以分享和販賣資訊圖利。
赫什森希望，美國會有類似法例，不過他不認為這會使民眾因為掌控自己資訊而立時變得富有。
「我是贊成立法的，但要實行起來，民眾要完全改變使用社交媒體的想法。」
「我們現在，把社交媒體視為完全免費的服務，實質上社交媒體靠廣告運作，而且是專門為我們個人而設，因為這些服務商都太了解我們。」
「我們要先有選擇權，決定保護個人私隱還是把資訊利潤化，才決定是否購買個別服務，不過這個想法依然只是一個想法。」
他深明互聯網是地球上最難保持匿臉、匿名的地方。
「私隱是一種錯覺，現實是當你走進互聯網，你便會四處留下印記。」
25年前，互聯網還是萌芽階段，赫什森便作了一個「具意識的決定」，要防止自己的照片，出現於互聯網。
「起初是一個遊戲，想知道自己能夠支撐多久。」他說：「25年後的今天，我仍然這樣做。」
他享受著當一個互聯網神秘男。
「當別人問我為何這樣做，我給他們四個選擇，一：我很害羞；二：我本身從事間諜；三：我是證人保護計劃其中一人；四：以上皆是。」
「但我拒絶確認或否認哪一個才是真相。」
在近期一個研討會，臉書副首席私隱保護官斯蒂芬‧戴德曼（Stephan Deadman）形容，《一般數據保護條例》是臉書創立以來最大的單一改變。
個人資料儀表板 PORT.im 行政總裁朱利安‧桑德斯（Julian Saunders）說：「這徹底地改變了民眾與企業的關係。」
「數據是權力，許多企業一早便知道，現在情況完全不同了。」
「每個人更容易知道自己的數據在哪兒被使用，到底與誰分享了資訊。」
我們的容貌逐漸成為個人數據的足跡。
臉書2010年開始使用臉部識別技術，讓用戶自己在照片上自我標記。
信用卡公司正研究如何讓用戶自拍付費，學校亦想引入技術去檢查出席率，執法部分則用來追捕犯人。
蘋果iPhone X則用臉部識別技術來確認用戶，保障手機的安全。
可能有點意料之外，赫什森對這個方法持開放態度。
「我也想為電話升級，換一部iPhone X。」
「我對蘋果處理個人資料感信任，許多臉部識別功能也只是停留在電話中，蘋果並沒有得到我的資訊。」
但他明確表示了一點。
「我不會買谷歌電話。」
由自拍照到遊客在景點拍照，線下的世界現在充斥著許多照片。
之後，用戶或會把照片數碼複製至Instagram等社交媒體，成為生活的一部分。
「我已經學會在人群中轉過頭來。」赫什森說。
赫什森經常都會出席研討會、會議等活動，他形容這些地方對他的匿臉行動均屬「高危」。
他演說時使用的簡報首頁－無論是任何題目－都會是一張相機圖片，畫上一條紅色斜線。
他會要求主辦單位提醒觀眾，沒有人可以拍照和把照片放在網絡。
保持「匿臉」是一件工作。
他定期都會在網上搜羅有沒有自己的照片，25年來只發現過兩次，分別是在塞爾維亞和克羅地亞出席演講活動後，被人把他的照片放上推特（Twitter）。
「我立刻找我的雙語朋友，發出緊急訊息，以我的名義禮貌地要求用家撤走照片。」
「兩人都樂意這樣做，並慷慨地就錯誤致歉，他們並非惡意，而是語言問題。」
對於可以保持匿臉多久？他很實際。
「這是會終結的。但我有解決方法，名為『斯巴達克斯』入侵。」
這部60年代的電影，講到一名奴隸的身分受到保護，原因是其他奴隸一同站起來，高呼：「我是斯巴達克斯。」
他在這數碼世界已經實行了這個想法。
「數年前，我叫朋友隨意在一些人或動物身上，標記我的名字，讓我淹沒在谷歌之中。」
「所以到現在，有一張照片流出互聯網也沒有問題，因為你也不知道哪一個是真的我。」