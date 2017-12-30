在互聯網「匿臉不匿名」可行嗎？ 他做到了

圖片版權 Jonathan Hirshon Image caption 他在25年前開始，便決定要在互聯網裏收起他的外貌。

本月較早時，臉書（Facebook）宣佈將採取臉部識別技術，讓用戶知道他們的照片被上載至臉書。

這項功能對一個男人來說極為有用－從事公關的喬納森‧赫什森（Jonathan Hirshon），他在過去20年一直尋求在社交網站不要有他的照片。

他的臉書有逾三千個朋友，會定期更新他的個人資訊，他會分享在哪兒度假，煮了甚麼晚餐，和說一下自己的身體狀況。

但他有一樣東西從來不會在社交媒體，或是互聯網上任何地方分享，就是他的照片。

他說，這是他「向世界喊叫自己私隱」的方法。

「我在社交媒體選擇虛擬地分享自己的一切，但我的臉孔是我最重要的個人特質，在可控範圍內，我不能放棄身分識別中最後的一絲資料訊。」

2018年其中一個最大的討論，將會是圍繞我們的個人資訊，我們如何分享這些資訊，臉書、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）如何應用這些資訊，萬一被盜用了資料，又會有甚麼後果？

部分討論將會轉為行動。歐盟嚴格的新法令即將在5月實施，務求讓民眾奪回自身訊息的控制權。

有些人相信，《一般數據保護條例》將會把個人資訊商品化，和石油一樣寶貴，民眾可以分享和販賣資訊圖利。

赫什森希望，美國會有類似法例，不過他不認為這會使民眾因為掌控自己資訊而立時變得富有。

「我是贊成立法的，但要實行起來，民眾要完全改變使用社交媒體的想法。」

「我們現在，把社交媒體視為完全免費的服務，實質上社交媒體靠廣告運作，而且是專門為我們個人而設，因為這些服務商都太了解我們。」

「我們要先有選擇權，決定保護個人私隱還是把資訊利潤化，才決定是否購買個別服務，不過這個想法依然只是一個想法。」

他深明互聯網是地球上最難保持匿臉、匿名的地方。

「私隱是一種錯覺，現實是當你走進互聯網，你便會四處留下印記。」

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25年前，互聯網還是萌芽階段，赫什森便作了一個「具意識的決定」，要防止自己的照片，出現於互聯網。

「起初是一個遊戲，想知道自己能夠支撐多久。」他說：「25年後的今天，我仍然這樣做。」

他享受著當一個互聯網神秘男。

「當別人問我為何這樣做，我給他們四個選擇，一：我很害羞；二：我本身從事間諜；三：我是證人保護計劃其中一人；四：以上皆是。」

「但我拒絶確認或否認哪一個才是真相。」

圖片版權 Jonathan Hirshon Image caption 這是赫什森臉書頭像。

在近期一個研討會，臉書副首席私隱保護官斯蒂芬‧戴德曼（Stephan Deadman）形容，《一般數據保護條例》是臉書創立以來最大的單一改變。

個人資料儀表板 PORT.im 行政總裁朱利安‧桑德斯（Julian Saunders）說：「這徹底地改變了民眾與企業的關係。」

「數據是權力，許多企業一早便知道，現在情況完全不同了。」

「每個人更容易知道自己的數據在哪兒被使用，到底與誰分享了資訊。」

圖片版權 Getty Images Image caption 臉部識別技術越來越成熟，我們的外表成為了重要數據。

我們的容貌逐漸成為個人數據的足跡。

臉書2010年開始使用臉部識別技術，讓用戶自己在照片上自我標記。

信用卡公司正研究如何讓用戶自拍付費，學校亦想引入技術去檢查出席率，執法部分則用來追捕犯人。

蘋果iPhone X則用臉部識別技術來確認用戶，保障手機的安全。

可能有點意料之外，赫什森對這個方法持開放態度。

「我也想為電話升級，換一部iPhone X。」

「我對蘋果處理個人資料感信任，許多臉部識別功能也只是停留在電話中，蘋果並沒有得到我的資訊。」

但他明確表示了一點。

「我不會買谷歌電話。」

由自拍照到遊客在景點拍照，線下的世界現在充斥著許多照片。

之後，用戶或會把照片數碼複製至Instagram等社交媒體，成為生活的一部分。

「我已經學會在人群中轉過頭來。」赫什森說。

圖片版權 Getty Images Image caption 不想被人肉搜尋？可以參考斯巴達克斯。

赫什森經常都會出席研討會、會議等活動，他形容這些地方對他的匿臉行動均屬「高危」。

他演說時使用的簡報首頁－無論是任何題目－都會是一張相機圖片，畫上一條紅色斜線。

他會要求主辦單位提醒觀眾，沒有人可以拍照和把照片放在網絡。

保持「匿臉」是一件工作。

他定期都會在網上搜羅有沒有自己的照片，25年來只發現過兩次，分別是在塞爾維亞和克羅地亞出席演講活動後，被人把他的照片放上推特（Twitter）。

「我立刻找我的雙語朋友，發出緊急訊息，以我的名義禮貌地要求用家撤走照片。」

「兩人都樂意這樣做，並慷慨地就錯誤致歉，他們並非惡意，而是語言問題。」

對於可以保持匿臉多久？他很實際。

「這是會終結的。但我有解決方法，名為『斯巴達克斯』入侵。」

這部60年代的電影，講到一名奴隸的身分受到保護，原因是其他奴隸一同站起來，高呼：「我是斯巴達克斯。」

他在這數碼世界已經實行了這個想法。

「數年前，我叫朋友隨意在一些人或動物身上，標記我的名字，讓我淹沒在谷歌之中。」

「所以到現在，有一張照片流出互聯網也沒有問題，因為你也不知道哪一個是真的我。」