圖片版權 Getty Images Image caption 碳酸飲料裏所含的卡路里較高

我們都知道含糖的碳酸飲料卡路里含量很高，例如一聽可樂飲料裏面所含的糖相當於7茶匙。

糖和卡路里可以使人發胖，但是導致人們腰圍增加的僅僅是飲料中的糖分，還是還有別的？比如碳酸飲料中的氣泡？

位於巴勒斯坦的比爾澤特大學最近做了一項試驗， 研究人員給一組雄性老鼠分別餵食含糖的碳酸飲料、普通的含糖飲料以及自來水。

結果發現，那些經常喝甜碳酸飲料的老鼠比喝普通含糖飲料或是自來水的老鼠體重增加的多且快。

當研究人員研究它們的血樣樣本時發現，常喝碳酸飲料的老鼠體內含有更高的饑餓荷爾蒙生長素，這可能是他們體重增加的原因。

奶酪三明治測試

這一測試結果非常有意思，因此BBC《相信我，我是醫生》節目製作組決定也做一個類似的試驗，但這次是邀請志願者來做試驗。

我們找到了一組健康的志願者，而且我們決定先不告訴這些志願者試驗的內容，因為我們希望這樣做能夠有更好的效果。

其實，我們試驗的主要目的是測試碳酸飲料中的氣泡對體重的影響。

在試驗一開始，我們讓志願者在到達試驗地點前10個小時不要進食。

然後，我們給他們吃同樣的奶酪三明治。這樣做的原因是讓所有人血液中的生長素水平基本上在同一個水平線上。

在吃完三明治一小時之後，每名志願者會得到一份軟飲，或者是甜的碳酸飲料、或者是非碳酸的甜飲料、或者是碳酸水以及沒有氣泡的普通水。

派發是隨機性的。在他們喝完這杯飲料10分鐘後，開始測量他們體中生長素的水平。

之後，志願者吃什麼要做記錄，以便研究人員知道他們喝完飲料後所攝入的食物卡路里含量。

在隨後的兩個星期內，志願者們再回到實驗室3次，每次重覆以上的試驗，即吃奶酪三明治和得到一份不同的軟飲。

這樣做是要看同一個人對不同飲料的反應。

圖片版權 Getty Images Image caption 一聽可樂裏面所含的糖相當於7茶匙

生長素是關鍵

在試驗結束後，我們才告訴志願者試驗的真實目的，也就是說不僅是看糖對人饑餓的影響，而且還要看飲料中氣泡所發揮的作用。

結果發現，當人們喝了有氣泡的碳酸飲料後，體內的荷爾蒙生長素上升了50%。

這意味著在喝完甜碳酸飲料一小時後比喝同樣是含糖的但無氣泡飲料會感覺更加饑餓。

同樣，喝帶氣泡的碳酸水要比喝普通水體內生長素水平也略有上升。

不僅如此，研究人員還觀察了那些喝了碳酸飲料之後的志願者在一天的進食情況，其結果更是驚人。

那些喝了甜碳酸飲料的人比沒有喝這種飲料的人平均多攝取了120卡路里。這一發現非常重要。

他們所喝的碳酸飲料中已經含有140卡路里，喝了這種飲料後他們又比喝非碳酸飲料的志願者多攝取120卡路里。

為什麼氣泡會增加人們的饑餓感呢？雖然研究人員還不十分肯定，但認為可能是以下兩種原因：

首先，人們在喝了甜碳酸飲料之後會在胃裏釋放二氧化碳，胃裏的化學感應器在察覺到二氧化碳之後，就會促使位於胃上部的細胞釋放出生長素，生長素會讓人感覺到饑餓。

另外一種可能性是機械反應。胃受到氣泡的刺激後會膨脹和伸長，這就促使細胞釋放生長素，結果就是感覺饑餓。

鑒於此，喝了非碳酸性的甜飲就沒問題了嗎？也不是。最好的選擇是喝普通水（不帶氣泡的水）。

研究人員得出的結論是，雖然這一研究結果還屬初級階段，但是它為人們不應該經常喝甜的碳酸飲料找到了一個好的理由。

下次，你想喝甜碳酸飲料時要嘴下留情了！