圖片版權 Getty Images Image caption 世界上許多國家都在推行減少塑膠袋用量。

減少使用塑膠袋能為環保貢獻多少？你知道其實紙袋並不比塑膠袋更環保？生物可分解塑膠袋不一定能完全分解？BBC中文為您解答關於塑膠袋的四大問。

台灣自今年元旦起擴大「限塑政策」，新增七類商家（約兩萬個營業場所）不得免費提供購物用塑膠袋。從原有的七類商家，擴大到藥妝美妝店及藥局、醫療器材行、3C店家、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店及西點麵包店等，合計約十萬個店家。

新政策讓民眾最「有感」的部分之一是到手搖飲料店買飲料，店家不再提供裝飲料杯的塑料袋，民眾需要花1元新台幣（0.22元人民幣）額外購買。有麵包店被指出不提供任何包裝，強制顧客購買塑膠袋，因而引發限塑政策圖利業者的說法。

環保署官員澄清，直接盛裝麵包、生鮮食品的包裝袋、洗衣店防塵袋等，都不在限塑範圍內。

圖片版權 The University of Tasmania Image caption 亨德森島是南太平洋英屬皮特凱恩群島的一個無人小島。塑料如何影響海洋的畫面讓許多人震撼。

環保署表示，推動減塑是呼應聯合國及國際對海洋塑膠垃圾議題的重視，因此持續推動一次性塑膠產品減量措施，希望藉由修法，讓民眾養成自備購物袋的習慣，達成垃圾減量的目的。

塑膠袋與我們日常生活息息相關，以下是四個你可能好奇的問題：

1. 紙袋比塑膠袋更環保？

圖片版權 Getty Images Image caption 紙袋更環保？

不一定。

大葉大學環境工程學系教授李清華對BBC中文表示，如果從棄置階段來看，能回收、可輕易被分解的紙袋確實比塑膠袋環保。但從它們的「生命週期」來看，紙袋製作過程消耗的能源較多，廢紙再生會產生廢水問題，造紙原料來自樹林也對大自然造成衝擊。

再者，紙袋的重覆使用率較低、承載力較差、無法耐酸鹼、易腐蝕、不耐潮濕、不易保溫等等特性，讓紙袋難以取代塑膠袋。

根據武田邦彥所著的《假環保》一書，塑膠袋的原料是提煉的石油剩餘物再加工製成的，如果妥善回收，塑膠袋並不會造成更多石油化學廢料污染，甚至不會浪費更多石油。

李清華表示，塑膠袋的確對環境造成衝擊，而現有的評估指標無法得出「紙袋或塑膠袋誰更不環保」的標凖答案，所以他建議最好的做法「就是兩個都少用」。

2. 生物可分解塑膠袋真的環保嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 生物可分解塑料袋。

成本太高推行不易，現有的垃圾處理方式也不利分解。

生物可分解（Biodegradable，也稱生物可降解）塑膠製造時的能源消耗、二氧化碳排放、水用量都比傳統塑膠低，而且使用的原料是可再生植物性物質。

以國際標凖來看，生分解塑膠能靠著微生物分解後變成有機質、二氧化碳和水。但台灣現有號稱能生分解的塑膠袋，有些是傳統塑膠添加玉米澱粉，這樣的塑膠袋只能裂解成小片的塑膠。

台灣環保署曾說，生分解塑膠袋只能在掩埋場或堆肥環境中分解，但台灣有許多垃圾是送往焚化爐處理，在海洋、沙灘或一般環境中，生分解塑料也不能保證完全被生物分解。

研究生分解塑料20多年的台灣科技大學材料科學與工程系教授葉正濤對BBC中文說，因為台灣工業是出口導向，配合歐美使用生分解塑料的潮流，因而有相應產業，但生分解塑膠袋的主要材質聚乳酸（PLA）和Ecoflex，台灣都沒有生產，必須從國外進口，台灣處於生分解塑料產業鏈的底端，利潤不高，因此沒有太多廠商投入。

生分解塑料和傳統塑料相比，成本高出一倍。「我是消費者，我不要多花一倍的錢，」葉正濤舉例，在塑膠袋使用大國中國，就幾乎沒有在使用生分解塑料。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣一處塑料回收場。

塑料袋一般是薄膜類，很難清洗回收，加上塑料袋上面很少標明是何種塑膠成份製造。不同的塑膠原料有不同熔點，如果混在一起，會影響到其加工制程。

台中教育大學環境教育及管理中心主任林明瑞表示，台灣塑膠回收的效率不太好，「百分之二都不到。」

葉正濤進一步說，傳統塑料以石油化學品為原料，現在國際石油價格低廉，回收的成本甚至有可能高過製造新產品，聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）便宜，能應用上的產業又多，因此政府會繼續發展這些產業。

3. 購物袋是潮流還是真環保？

圖片版權 Getty Images Image caption 許多店家店現在都會提供可多次使用的購物袋供消費者選購。

不用一次性紙袋、塑膠袋，用購物袋總環保吧？答案也是不一定。

購物袋的製造和運輸過程中都需要用到更多資源。根據英國環境署2011年的報告，布質購物袋需要使用131次才能抵銷使用一次性塑膠袋造成的環境衝擊。

李清華教授表示，該項統計方法難以核實，但可以肯定的是，多次使用才能真達到環保。

4. 台灣限塑成效如何？

台灣從15年前開始推動限塑政策並不斷加大力度，除了營造國際形像之外，根據2017年官方數據，從限用塑膠袋以來，原本七大類限用店家的塑膠袋年使用量從34億個減少至14億個，成效達58%。七成民眾表示已減少使用購物用塑膠袋。

新政策預計一年減少能再減少15億個塑膠袋的使用。