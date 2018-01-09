圖片版權 Getty Images Image caption 農業發展等人類活動導致大量營養物衝到海洋裏，助長浮游藻類大量繁殖，用光海洋裏的氧氣。圖為2017年6月在希臘爆發的藻類潮，令海水看上去變成咖啡色

最新研究指出，全球公海中的低氧區在過去十年增加了十倍多，影響相關產業。但學者指東南亞地區相關研究落後，學界需要投入更多研究，才可掌握這個地區的相關情況。

美國《科學》期刊1月初刊發文章，首次將近岸水域和公海缺氧問題合併研究。研究指人類排放至海洋裏的污水中的養份導致微生物成長，消耗海水中的氧氣。全球暖化也令海水溫度上升，氧氣更難溶解到海洋裏。

研究指出，海水的含氧量降低不單對海洋生物有影響，對相關的人類產業也會有影響，例如在巴拿馬，海水缺氧導致當地珊瑚大量死亡。

有參與研究的學者對BBC中文指，部份亞洲地區的相關研究資料不足，因此研究可能未能反映實際情況。

圖片版權 Arcadio Castillo/Smithsonian Image caption 低氧導致巴拿馬博卡斯德爾托羅省及其他地方的珊瑚死亡。圖中的死蟹亦表示出蟹類因缺少溶解氧氣而受到生命威脅

對大中華地區影響如何？

研究顯示，在大中華地區中，東海、中國南方珠三角地區、香港吐露港和台灣淡水等地區都受這個現象影響。

但參與撰寫研究的香港大學生物科學學院助理教授安原盛明（Moriaki Yasuhara）對BBC中文指出，研究只是基於各方能取得的資料，某些地區缺少相關的資料和研究，因此並不能全面反映真實情況。

他指缺少資料的原因，可能是語言不通，也可能受制於個別國家和地區政府對公開相關資料的政策。他說：「香港會完全在網上公開相關的資料。台灣的情況也差不多。」

「我不確定中國大陸的情況，但有許多同事跟我說，他們到中國大陸拿資料的時候都遇到困難。當地大概有點限制。」

圖片版權 Getty Images Image caption 研究也指，受情況影響，魚類會集中在氧氣充足的海域令牠們更容易被捕獲，但長遠來說，這會導致過度捕魚和經濟損失

安原盛明指出，相比歐洲，這在亞洲算是個新問題。亞洲在這方面的資料要比歐洲的少，因為歐美地區在19世紀開始工業化，亞洲則大多要在第二次世界大戰後才開始大規模發展。

他也認為，針對亞洲的研究需要與全球的情況連結起來。

他舉例說：「例如全球漁獲分析等，相關的研究許多時候都不包括亞洲的資料。」

「我認為，要令世界更了解亞洲的情況，必須先增加針對亞洲的研究和資料搜集。」