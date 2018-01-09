圖片版權 Getty Images Image caption 椰子油可以食用，也可以美容。

最近椰子油的銷量猛增，這可能與名人效應有關。據稱，椰子油包治百病，從口臭到消化不良。

據說，著名好萊塢影星安吉麗娜·朱莉幾乎每天早晨都在早餐中吃一湯匙椰子油。

她還在烹調中使用椰子油，並用椰子油來護膚。

椰子油真這麼神奇嗎？許多科學家都對椰子油的健康療效持懷疑態度。

不僅如此，科學界還把椰子油看作是壞脂肪，因為它富含飽和脂肪（86%），遠遠高於黃油（51%）以及豬油（39%）。

因此BBC"相信我，我是醫生"節目小組決定做一個實驗，看看椰子油真的是超級食品還是垃圾食品？

人們吃了富含飽和脂肪的食品後會導致血液中壞膽固醇（LDL）的上升。

膽固醇與心臟病

如果人體中的壞膽固醇含量高則會增加心臟病的風險。

但是，另一方面雖然飽和脂肪對健康有害，然而它也能增加人體中好膽固醇（HDL)的水平。好膽固醇可以保護心臟。

換句話說，有些食品可以讓膽固醇的總含量增加，但同時仍然對心臟有利。

椰子油試驗

儘管椰子油據說具有種種神奇妙處，但卻沒有什麼可信的人體試驗來測試它的效果。

因此我們決定來做這個實驗。"相信我，我是醫生"節目小組邀請了94名年齡在50-75歲之間的志願者。他們必須沒有糖尿病和心臟病史。

我們決定測試一下不同脂肪對志願者膽固醇水平的影響。

我們把志願者分為3組，第一組連續4周每天都要吃50克的高質椰子油；第二組連續4周每天吃同樣數量的高質橄欖油；第三組志願者吃的是未加鹽的黃油。

廣泛認為橄欖油是健康食品，它也是地中海飲食中的一個重要元素。

在志願者開始試驗前，我們先採了他們血樣，特別是他們體內的LDL和HDL的水平。

因為這兩項指標對心臟病風險指數最重要，特別是總膽固醇除以好膽固醇得出的比例，這一數字最好在4以下。

結果令人吃驚

試驗的結果顯示，吃黃油的志願者壞膽固醇水平上升了大約10%，好膽固醇上升了5%。

橄欖油志願者的壞膽固醇水平略有下降，好膽固醇水平上升了5%。

但最令人吃驚的則是吃椰子油的這組試驗者，不但他們體內的壞膽固醇水平沒有上升，他們好膽固醇水平激增了15%。

表面上看，食用椰子油的人群實際上降低了患心臟病或是中風的危險。

圖片版權 Getty Images Image caption 普遍認為橄欖油是健康食品。

參與該試驗項目的醫生們也對這一結果感到意外。

Khaw教授說，也許椰子油中所含的飽和脂肪主要是月桂酸，而月桂酸對血脂的影響同其它脂肪酸不一樣。

這是否意味著我們可以把椰子油看作是一種健康食品呢？

Khaw教授認為，這畢竟只是一次試驗的結果而以。選用何種脂肪油不單單要僅從健康方面考慮，如果僅從一次試驗的結果來建議人們改變他們的飲食習慣則顯得有點不負責任。

此外，這只是一次短期的試驗，而且試驗還處於早期階段。

也許，現在就稱椰子油是超級食品還有點不太成熟。

但是，如果像我一樣你喜歡在你的咖喱菜中加點椰子油，那就大膽地加吧。