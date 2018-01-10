圖片版權 Getty Images Image caption 英國每六人中就有一人有聽力問題

你聽力好嗎？人們很少聽到這樣的問話。因為人們視聽力為習以為常的事情。

但是，在英國就有1000萬人，即全國人口六分之一有不同程度的聽力障礙。

聽力受影響由多種因素造成，其中包括遺傳、經常暴露在噪音環境中、受過創傷以及耳部疾病等。

當然，還有一個原因就是年齡。隨著年齡老化，人們的頭髮開始灰白，體型開始發胖。但是許多人可能意識不到自己的聽力也在逐漸下降。

通常，聽力下降是一個逐漸的過程，未能引起人們足夠的重視。然而，聽力功能下降有可能導致各種健康問題。

其實，在50歲以上的年齡組40%以上的人開始出現某種聽力損失。到了70歲，這一比例則上升到70%。

老年癡呆症

從好的一面來說，你可以通過努力改善聽力下降的問題。但另外一方面，如果對聽力下降不重視的話，有可能對健康帶來嚴重的後果，包括增加老年癡呆症風險。

我對這個問題尤為重視，這裏面不乏個人原因。因為我發現我的聽力已經不如從前了。

在酒吧和餐館這種比較嘈雜的環境下，我感覺聽別人講話就比較吃力。

孩子們快樂地大聲聊天，我坐在旁邊無法聽清他們談論的全部內容，但卻假裝明白他們在聊什麼。

這樣我會覺得很累，因為我要使勁聽，有些細節還是聽不清。但我也不好意思老問："什麼…？"

對許多人來說，聽力逐漸下降後果其實很嚴重，它可以導致孤獨進而引發精神問題，例如抑鬱症等。

目前，有越來越多的證據顯示聽力下降大大增加患老年癡呆症的風險。

因此，千萬要重視聽力減弱症狀。在英國，人們在聽力出現問題後平均10年後才開始看醫生。

而且，只有40%患者佩戴助聽器。因為許多人不願意戴助聽器。

圖片版權 Getty Images Image caption 在餐館這種嘈雜的環境中，聽力有困難的人感覺更加吃力。

沒有留意

許多人聽力出現了問題但卻沒有及時接受治療的原因是他們沒有察覺到自己聽力的下降，因為這種情況是一種逐漸發生的過程，未能引起人們的警覺，除非到了已經非常嚴重的地步。

如果你出現了以下症狀就要引起注意了：電視聲音開得很大；聽別人說話跟不上；有人按門鈴或是電話響了也聽不見。還有就是不願承認自己聽力有問題。

專家表示，人們之所以不沒太注意聽力下降，是因為他們能找到別的方式來補償，例如利用視覺功能。

過去人們一直認為，大腦中支配聽覺神經和視覺神經的部分相對獨立，但是根據現在的理論，聽覺神經和視覺神經從一開始就相互交流。

也就是說，視覺可以幫助人們理解講話人的含義和意圖。

改善技巧

如果你聽力減弱但又不想戴助聽器，那麼可以嘗試以下方法：

如果你與其他人在一起，最好自己坐在中間。

背對著光，這樣你可以看清別人的臉。

請講話的人面對著你，而且說話時不要用手掩住嘴。

同時，你也可以學習看人口型聽懂意思，即讀唇法。

讀唇法

專家認為，讀唇法是一個非常有用的技能，它不僅僅是幫助你聽懂別人的講話，還可以有助於訓練你的大腦，同時利用你的視覺和聽力，抓住人們講話的核心。

此外，讀唇法還有助於人們預防認知能力的下降，因為伴隨聽力功能的下降，認知能力也會削弱。

聽力障礙對認知能力和記憶力的影響是深遠的。美國霍普金斯大學最近一次研究也證明，干預與不干預效果截然不同。

雖然沒有什麼靈丹妙藥可以解決老年性聽力下降問題，但卻可以通過以上方法進行改善。

所以，提醒各位，如果你的聽力開始退化。一定要趕緊尋求醫生的幫助，早診斷，早治療。