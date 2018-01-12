格雷格（Greg，化名）是一名28歲的加拿大律師，雖然年紀輕輕卻已正經談過11個女朋友，而且每次都以他對女友不忠而告吹。

表面上看，格雷格可能是個用情不專的人，但實際情況要比這複雜嚴重的多。

在接受治療時，格雷格認識到自己其實是一個情感操縱狂（gaslighter）。

他說，他利用操縱、欺騙以及控制等手法讓對方相信是她們太多疑了，繼而懷疑自己的判斷力，失去對現實的評判能力。

Gaslighting定義

這種情感操縱手法（gaslighting） 被形容為一種心理虐待。情感操縱者故意用假信息蒙騙受害人，以達到讓受害者懷疑自己的記憶力以及對事件判斷力。

格雷格21歲的時候與一名比他大4歲的女友波拉談戀愛。他形容兩人的關係是"浪漫但不穩定"。

很快，格雷格就背著波拉"偷人"了。本來格雷格是不忠的一方，但為了掩飾自己的錯誤，格雷格故意對波拉使用貶低性的語言讓她對自己沒信心。

格雷格對波拉說，她太"偏執"、"瘋狂"、"太戲劇化"。

波拉是一位非常聰明的女性，她很快就察覺到格雷格背著她同其他女人有性關係，但架不住格雷格每天故意使用種種技巧和欺騙手法，讓波拉相信是自己太多疑。

格雷格對這種手法駕輕就熟。很快波拉就開始懷疑自己判斷力出了問題，還開始為自己懷疑格雷格道歉。

但在網絡時代，再精明的騙子也不免留下痕跡。為了防止波拉從網上發現自己不忠的蛛絲馬跡，格雷格先是指責波拉是"社交媒體控"，然後再使用蔑視性語言告訴波拉她瘋狂、多疑等。

逐漸地波拉開始相信他，併發誓少看社交媒體。

Image caption 情感操縱者故意用假信息蒙騙受害人，以達到讓受害者懷疑自己記憶力以及對事件看法的能力。

心理學家西蒙對gaslighting 的另一種解釋說，"如果你心裏明白你對局勢的解讀是對的，但對方卻試圖讓你相信你完全錯了。如果這種情況在一段時間內持續發生，則可能會影響一個人對現實的判斷力。gaslighting也分等級，從撒謊、到誇張、再到控制和支配等。"

格雷格的表現絶對屬於gaslighting。

抹黑

格雷格所使用的另一戰術是抹黑其他女性，例如一些波拉的女性朋友和熟人，甚至包括波拉認識的與他有性關係的女性。

格雷格先說服波拉不能相信這些女性，因為他知道這些女性知道他的底細，如果波拉信她們的話，那格雷格就會被暴露。

同時，他也想盡辦法讓波拉不去接近那些有可能告訴她真相的人。甚至讓她先入為主，討厭她們。格雷格還把她們說得"一錢不值"，儘管實際上可能根本不是這樣。

之後，格雷格又談了一連串的戀愛，仍舊不改gaslighting的手段。

受害人特點

如果你認為那些gaslighting的受害者都是一些比較輕信和無知的傻瓜，那你就大錯特錯了。

無論男女都可能成為gaslighting的受害者。但總的來說容易被gaslighting的人都具備這些性格特點：比較認真，有良心，信任別人因為他們自己是可信之人。

另外一個特點是比較隨和。就格雷格的親身經歷，他的那些女友都是成功和智慧型的。她們當中有醫生、工程師等。

格雷格說，要想讓gaslighting奏效，就要利用控制和強制等手段讓受害者遠離她/他的支持網絡，並且剝奪他們的獨立性等。

有情感操縱慾的人（the gaslighter）也許兒時的經歷教會了他們這些行為；還有一種可能性是他們本身就是自戀者，他們只相信自己，自我感覺良好。

格雷格說，他有一個作家朋友也具備同樣的特性，兩人一個是律師，一個是作家，都是能言善辯的好手。

對此，他給女性受害者的一條建議是，如果遇到此種情況要找一位異性朋友交談，因為女性之間總是相互說對方想聽到的話。

聽聽男性朋友的直言讓女性更容易接受。

心理專家西蒙說，如果是兒時的痛苦經歷讓他們學會了操縱別人的情感，也許還有希望。因為這種人用這種手段來應對生活中的種種困境和苦難。

但如果是自戀者的話，要想讓他們做出徹底的改變恐怕希望不大，或者說完全不可能。

也許，下次你遇到這樣的人或事時或許會變得更聰明些。