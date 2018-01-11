敘利亞俄軍遇襲 恐怖分子用無人機「群攻」

圖片版權 AFP Image caption 2015年在克美明空軍基地部署的俄羅斯蘇-30戰鬥機

俄軍在敘利亞軍事基地遭到攻擊後，俄羅斯國防部警告說，恐怖分子已獲得先進無人機技術，能夠在全世界發動攻擊。

俄羅斯總參謀部無人機部門負責人亞歷山大·維科夫少將說，恐怖分子使用無人機發動攻擊的威脅已經不再是不可能的事情，恐怖分子已經利用無人機攻擊俄軍在敘利亞的克美明空軍基地和塔爾圖斯的一個港口。

他還說，在1月6日發動攻擊的技術評估顯示，"在世界所有其他地方使用無人機發動恐怖攻擊已經成為現實威脅"。他呼籲國際社會"採取相關措施"應對這種威脅。

敘利亞西北部港口城市拉塔基亞附近的克美明空軍基地是俄軍在敘利亞作戰行動的核心。就在上月俄羅斯總統普京還訪問過克美明基地，宣佈從敘利亞撤出一部分俄軍部隊。

發生在周六的無人機攻擊中，兩名俄羅斯軍人被打死。發動襲擊的兩架無人機被防空炮火擊落，俄羅斯軍方說已經捕獲3架無人機。

俄羅斯報紙《生意人報》（Kommersant）報道，至少7加俄軍戰機被損壞，其中包括4架蘇-24前線轟炸機，2架蘇-35S多用途戰鬥機和一架安-72軍用運輸機。

武裝分子使用了13架無人機，無人機攜帶爆炸裝置。

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俄軍對無人機評估

雖然之前俄羅斯媒體報道說，這些無人機由簡單的木質結構組成。但是俄軍方後來的評估顯示，針對無人機的任何電子干擾都不是很有效。

諾維科夫說，"機載航空電子設備能夠讓無人機實現飛行和轟炸全部自動程序化，讓任何電子干擾無效。"

這位俄羅斯軍官再次指出以下事實，即上述無人機戰術有效取決於精確目標坐標，飛行微調以及飛行配置。他還說，這些無人機空襲使用的坐標比從互聯網上能夠獲取的資源要精確得多。

當新型先進的無人機上市後，數天后恐怖分子就能得到它們。在2016年極端分子開始不再使用本土製造的無人機，而開始使用外國製造的無人機進行空中偵察，空中打擊。

諾維科夫說，這次攻擊俄羅斯軍事基地的無人機上的部件的確能夠從公開市場渠道分別購買到。但是把無人機組裝起來則需要"大量的時間和特別的專業知識"，包括特別培訓，科學知識，製造類似無人機的實際經驗。他還說，這些無人機很可能事先經過了飛行測試。

這位俄軍少將說，技術評估的結果顯示，來自不同國家的許多專家參與了研發和製造恐怖分子在敘利亞攻擊俄羅斯基地使用的無人機。他還說，那些無人機攜帶的炸彈裝有"工業化製造的爆炸物"，恐怖分子不可能在當地製造這些爆炸物，爆炸物也不可能來自其他類型的彈藥。

某發達國家幫助？

Image caption 俄羅斯國防部指出，在攻擊發生的時候美國海軍P-8海神偵察機在克美明和塔爾圖斯之間的地中海上空盤旋飛行了超過7個小時。

莫斯科似乎暗示武裝分子成功發動這次無人機攻擊是因為得到某些國家的支持。

俄羅斯國防部1月8日發表聲明說，恐怖分子在這些無人機中使用的工程技術，只能來自某個具有衛星導航和在指定坐標遙控爆炸高科技能力的國家。所有的無人機都使用了氣壓傳感器和伺服驅動控制升降舵技術。

俄防部還說，程序控制無人機和GPS衛星定位控制投彈技術需要來自發達國家的工程技術。

俄國防部還強調，在發生恐怖分子無人機攻擊俄軍事設施的時候，美國海軍P-8海神偵察機在克美明和塔爾圖斯之間的地中海上空盤旋飛行了超過7個小時。

雖然俄羅斯國防部沒有直接點明無人機技術來自哪個國家，但是俄羅斯聯邦國防和安全委員會主席、俄羅斯前空天軍總司令邦達列夫在接受俄國際文傳電訊社採訪時說，這個國家只能是美國。

俄羅斯體育航模聯合會的成員巴賓切夫說，從照片上顯示的無人機判斷，這不是那種用於娛樂消遣的航模，而是專門用於殺傷用途的飛機。

這種貌似簡單的無人機的主要結構是木材料和塑料，還用了一些金屬部件。飛機前部安裝了小型的雙衝程內燃機，機身中央用塑料膠布固定。因為體積小，金屬部件少，這種無人機很難用常規定位儀測到。

圖片版權 Reuters Image caption 上月俄羅斯總統普京還訪問過克美明基地，宣佈從敘利亞撤出一部分俄羅斯軍隊。

但是美國國防部發言人聲明說，攻擊敘利亞俄羅斯基地的無人機所有技術都可以"從公開市場上得到"。實際上，並沒有航模領域任何特別技能的BBC記者從阿里巴巴網店中很容易購買到製作類似無人機的所有部件，諸如引擎，衛星導航系統，甚至能夠遙控的貨物投放系統。

伊斯蘭國無人機

紐約州巴德學院無人機研究中心調查在敘利亞和伊拉克衝突中共發現了由6個國家生產的，30多種不同型號的無人機。除了如美國的"捕食者"和中國仿造版"彩虹CH-4"無人機外，許多消遣用的無人機被當作武器使用，其中許多無人機品牌都來自中國。

包括"伊斯蘭國"在內的許多激進組織都在使用特製和批量製造的無人機，許多無人機能夠通過網購得到。本來是供航空攝影愛好者使用的無人機被恐怖分子用於戰場。

去年12月初英國《金融時報》報道過中國武漢思凱沃克科技有限公司製造的天行者X-8商用無人機。俄語電視頻道今日俄羅斯在報道在伊拉克打擊伊斯蘭國時，曾經顯示過類似的無人機。

圖片版權 Saponkov Image caption 俄羅斯報紙Kommersant報道，至少7加戰機被損壞，其中包括4架蘇-24前線轟炸機，兩架蘇-35S多用途戰鬥機和一架安-72軍用運輸機。

X-8商用無人機在阿里巴巴網店中出售。這種無人機符合任何法律規定，特別是X-8無人機的控制系統不允許它飛入限制地區，例如它不能在機場和政府建築周圍飛行。

不過BBC的消息人士說，網絡商店出售的這種無人機和其他合法裝置，客戶只需購買一個特殊的卡，就能繞開產品的飛行限制系統。

去年在攻打摩蘇爾的戰鬥期間，"伊斯蘭國"的無人機令伊拉克政府軍頭痛不已。他們利用無人機進行觀察和偵察，並且投擲手榴彈大小的自製爆炸裝置。儘管威力不大，但這種爆炸物給政府軍造成重創。

伊拉克軍隊當時只能用小型火器對付這類無人機，但是向在幾百米高空的無人機射擊，擊中目標的難度很大。他們使用的更有效手段是狙擊步槍和特製的微波發射器，微波發射器能夠阻擋遙控無人機的信號。