Image caption 美女健身教練 Tally, Zanna和Vic教你如何如何保持最佳狀態

新年新氣象。許多人都把每年的1月份看作是健身養身的大好時機，特別是經歷了12月末的聖誕節及其隨後的新年佳節期間，人們在飽吃樂喝之後都未免有些內疚感。

隨著一月份的到來，希望推出新年健身計劃。

雖然一份月就要過半，但美女健身教練 Tally, Zanna和Vic教你如何保持最佳狀態，迎接2018年的種種挑戰。

首先，健身不光是身，還要有健康的頭腦。

以下的五招也許對你有所幫助和啟發：

1.一定要睡個好覺

睡眠對大腦極其重要。 一定要爭取每晚睡足7-8個小時，這樣才能保持每天最佳狀態。

2.給大腦充電

給大腦補充營養意味著要健康均衡飲食，比如每天要吃蛋白、碳水化合物、脂肪以及多種水果和蔬菜。

3.室外活動

盡量到室外的綠地中。計劃一些放鬆的時間。出去到綠地的空間去走一走，呼吸一下新鮮空氣。

4.擺脫電子產品

經常性地擺脫電子產品非常重要。要確保給自己 一個不看手機、電腦包括社交媒體的時間段。也 一周一天，徹底遠離電子產品，給自己徹底消消 毒。

5.給自己反思時間

養成每天感恩的習慣。上牀前，想一想三件讓你感恩的事情。然後，再決定明天你能改善的一件事情。