不要憋住噴嚏！這名英國男子就是這樣弄破了喉嚨
- 2018年 1月 17日
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你打噴嚏的時候，會捏住鼻子、閉緊嘴巴嗎？如果你會的話，就要小心了──醫生警告，這樣做可能造成嚴重的身體損傷。
英國萊斯特一名34歲的男子試圖憋住一個大噴嚏，造成自己的喉嚨破裂。
該男子憋住噴嚏，卻使壓力無處可去，最終撕開了喉部的軟組織。儘管這種情況並不常見，但醫務人員表示，人們應該意識到這麼做的危險性。
《英國醫學雜誌》的一份報告警告，憋住噴嚏還會損害耳朵，甚至使大腦動脈瘤破裂。
該男子說，他當時感到的脖子上有「砰」的感覺，立即就感到疼痛，吞咽和說話都變得很困難。
醫生對他進行檢查時，發現他的喉嚨和脖子上有腫脹。
通過X光檢查後發現，空氣從他的氣管漏出，通過破裂的地方進入頸部的軟組織。
該病人在七天內需要使用胃管進食，以便破損的組織癒合。
在住院一周後，該男子出院回家，完全康復。
萊斯特皇家醫院耳鼻喉科的醫生表示：「通過堵住鼻孔和閉嘴來阻止打噴嚏非常危險，應該避免。」
專家表示，打噴嚏可能傳播疾病，所以儘管「打出噴嚏」是好事，但要確保你用紙巾遮住。
英格蘭公共衛生部表示，當前是流感多發季節，無論成年人還是兒童，當咳嗽、打噴嚏時，應用紙巾掩住口鼻，然後把紙巾丟進垃圾桶並及時洗手，防止細菌的傳播。