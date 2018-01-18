圖片版權 Getty Images Image caption 安吉麗娜•朱莉攜帶的這種基因叫做BRCA1（乳腺癌1號基因）

女性同胞注意了，英國醫生建議要給全體女性測試是否攜帶"安吉麗娜·朱莉基因"，這到底是怎麼一回事？

安吉麗娜·朱莉（Angelina Jolie）是知名的美國好來塢明星，但不幸的是她攜帶的一種遺傳性基因，容易發生突變而導致乳腺癌和卵巢癌。

幾年前，為了防患於未然，朱莉接受了雙乳切除手術，並把自己的健康狀況公之於眾，以引起其他女性對此的重視。

之後，朱莉又接受了卵巢和輸卵管切除手術。

圖片版權 SPL Image caption 女性一生中患乳腺癌的平均機率為12.5%。

朱莉效應

朱莉所攜帶的這種基因叫做BRCA1（乳腺癌1號基因），攜帶這種基因的女性罹患乳腺癌的機率會大大增加。

如果人體內的BRCA1和BRCA2基因發生突變的話，它會有損身體中DNA細胞的修複能力，大大增加患癌的風險。

因此，英國醫生提出應該給全國30歲以上的所有女性篩查這兩種"有缺陷的基因"。

通常，這項測試只提供給那些有這種家族遺傳基因史的高危女性群體。

但是，現在英國醫生表示，如果給所有女性進行篩查其實是划算的。

如果女性被檢查出攜帶"朱莉"基因，就可以讓醫生更加有的放矢地對她們進行監察。

朱莉說，醫生的診斷認為她患乳腺癌的危險機率是87%、患卵巢癌的機率是50%。

朱莉說，她母親與癌症病魔搏鬥了近10年，在56歲時死於癌症。

她說，對那些讀到她文章的女性，她希望能幫助她們認識到，她們可以有選擇。

像朱莉一樣，許多女性在發現自己攜帶了這種基因後，就主動接受預防性的手術。但這決不是一個輕而易舉的決定。

從事該項研究的醫生們說，如果對2700萬符合條件的英國女性進行篩查後，將可以預防和阻止64500例乳腺癌；17500卵巢癌；並可以挽救12300條生命。

該研究說，其實這樣對英國的醫療體系來說是省錢的。

但研究人員表示，他們並不能馬上給所有的人都提供這項服務，還需要研究一下到底該如何入手。但至少這是這一過程中的第一步。

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致命基因

一般來說，女性在一生中罹患卵巢癌的機率平均為2%。

但如果攜帶BRCA突變基因的話，患卵巢癌的風險則可以上升到10%至60%。

以朱莉的現身說法，她患乳腺癌的機率從術前的87%降到了術後的5%。

而女性一生中患乳腺癌的機率平均為12.5%，但是如果攜帶BRCA基因，發生突變的話這一風險就激增到45%到90%。

專家表示，這一研究對未來癌症的醫療保健非常令人振奮，特別是在癌症預防方面。

"乳腺癌護理"的負責人薩米亞表示，關鍵要有配套措施，如果一旦檢查出有缺陷的基因，對任何人來說都是改變一生的結果。

無論對患者本人及其家人來說都會帶來情緒波動。因此，篩查計劃不僅僅只是安排檢查而已，還要建立起後續的支持網絡等。