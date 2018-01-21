成年時間越來越晚？科學家建議延長青春期至24歲

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科學家認為，青春期應從10歲持續到24歲。過去普遍認為青春期在19歲結束。

年輕人接受教育的時間越來越長，結婚生子時間也延後，推遲了普遍認知下的成年時間。

一個主要由澳大利亞學者組成的研究團隊在《柳葉刀--兒童與青少年健康》（Lancet Child & Adolescent Health）期刊上說， 改變青春期的定義對保證法律和政府政策恰當十分重要。

但是另一名專家警告，這樣做有「進一步讓年輕人幼兒化」的風險。

青春期何時開始？

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一般認為，當被稱為腦部下視丘（hypothalamus）開始釋放激活腦下垂體和生殖腺的激素時，青春期就開始了。

以往，一般年輕人在約14歲時經歷這種身體變化。但隨著大部分的發達國家健康和營養水平提高，年輕人在大約10歲踏入青春期。

因此，在如英國等工業化國家，過去150年來，女孩的第一次月經時間已經下降了4年。

約一半英國女孩在12、13歲就月經來潮。

身體何時停止發育？

青春期延長也有生理原因，包括身體持續發展等。例如，大腦在20歲後繼續成熟，工作得更快也更有效。

而且，許多人的智齒直到25歲才長出來。

人生里程碑時間推遲了

圖片版權 Getty Images Image caption 年輕人接受教育時間更長，也推遲結婚生子的時間

年輕人結婚生子的時間也越來越晚了。

根據英國國家統計署的數據，2013年，英格蘭和威爾士男子首次婚姻的平均年齡為32.5歲，女子則是30.6歲。這個數字比1973年延後了將近8年。

研究主要作者、墨爾本皇家兒童醫院青少年健康中心主任蘇珊·索耶寫道：「儘管許多成年人的法定權利在18歲開始，接受成年人的角色和責任通常更晚些。」

她說，結婚生子和經濟獨立時間推遲意味著青春期特徵的「半依賴」狀態時間延長。

延長青春期會令人「幼兒化」？

她指出，這些社會變化需要重整政策，如延長青年支持服務，直到25歲。

「年齡的定義總是無端的，」她寫道，但是「我們現在對青春期的定義過於嚴格」。

「將青春期定在10至24歲更適合如今青少年的發展。」

但是英國肯特大學育兒社會學家簡·馬克維瑞士（Jan Macvarish）博士不同意這種觀點。

馬克維瑞士博士說：「「比起生理髮展，年長的兒童和年輕人受到社會期望影響更大。「

她說，二十出頭的時候，接受高等教育或初進職場，不一定讓人幼稚，而且不應該把年青人渴望自立的慾望視為不正常。

「社會應該保持對下一代的最高可能的期望，」她說。