世上只剩萬隻南美林貓 如何扭轉滅絶命運？

圖片版權 Jerry Laker Image caption 南美林貓的體型只有一般家貓的一半大。

牠是美洲最小的貓科動物，牠的棲地也正在越變越小。

智利南美林貓名列瀕臨滅絶物種，牠們的生存因為棲息的森林被砍伐，或被改闢成農田而受到威脅。

而且正如其他肉食動物一樣，人類擔心牠們會危害牲口，所以將牠們先一步撲殺。

但是新的研究顯示，南美林貓可以在靠近人類村莊的農地上生存。

保育人士表示，牠們最大的威脅是土地被分割成小片。

南美林貓也被稱為小虎貓、小斑虎貓或是智利貓。牠的身材比一般家貓要小一半。

圖片版權 Nicolás Gálvez Image caption 南美林貓只生存在智利中南部以及阿根廷的少數地區。

這種野貓只生存在智利中南部以及阿根廷的少數地區。根據世界自然保護聯盟（IUCN）數據，目前只有大約1萬隻野生的南美林貓。

牠的原棲息地是雨林，但在松樹林、尤加利樹種植園或靠近農業區的地方也能見到牠們的蹤影。

由英國肯特大學（University of Kent）領導的研究發現，棲地碎片化以及大片農地被分割，是南美林貓生存的最大威脅。

「因為這些地區的農地增加，受到人類影響或迫害的機率提高。加上因為伐木、放牧而造成自然資源取得更不易，甚至來自於寵物動物的糧食競爭，」智利天主教大學（Pontificia Universidad Católica de Chile）講師高爾維茲（Nicolás Gálvez）說。

在智利，超過三分之二的溫帶雨林在過去25年之中消失。但在一系列的問卷、攝影資料和遠端偵測影像中，研究人員發現，南美林貓對森林消失的適應力不可思議地強大。

圖片版權 Nicolás Gálvez Image caption 被攝影機捕捉到的南美林貓。

研究人員指出，大型集約化的農地其實是適合南美林貓生存的，這些土地不應該被視為質量差的棲息地。

因為一些未耕種的農地能提供庇護所、食物和適合養育幼崽的環境。

南美林貓的另一個生存挑戰來自於人類。在鄉下，南美林貓因為可能會殺掉雞隻所以人類對牠有負面觀感。

問卷顯示，10%的鄉村居民在過去十年內有殺掉南美林貓的經驗。

「人為迫害造成的生存威脅遠低於棲地分割，」肯特大學的戴維斯（Zoe Davies）教授說。

這項研究刊登在《應用生態學雜誌》（Journal of Applied Ecology）清楚呈現了棲地如何消失、土地碎片化以及人類互動如何影響野生貓科動物的生存。

這個研究路徑可以幫助保育人士投入心力保育世界上其他地方的中小型肉食動物。