圖片版權 Getty Images Image caption 流感病毒主要分三種：甲、乙和丙型

冬季通常是流感的高發季節。今年的流感病毒叫做"澳大利亞流感"。

澳大利亞出現了10年以來最嚴重的流感疫情。現在又傳到了英國，使英國經歷了自2011年以來最嚴重的流感浪潮。

流感年年有，但要預測哪一年的流感病毒最令人無法招架卻非常難。

本篇為您梳理一下你需要了解的流感類型、流感疫苗以及是否應該服用抗生素等，希望能幫助你輕鬆應對流感來襲，更有效地恢復體力。

流感病毒類型

首先，流感病毒主要分三種：甲、乙和丙型（即英文所指的A,B,C型）。

其中，最致命的流感病毒是甲型，它是由動物傳染給人類的。

前面所說的"澳大利亞流感"就屬於甲型流感H3N2。這種流感菌株並不是第一次出現。但比兩年前的H1N2要厲害。

而目前英國市面上的流感疫苗與此次流感病毒有所不同。

流感病毒永遠存在，而且毒株在不斷的演變。這就使得流感預測十分困難。

隨著流感病毒在人際之間的傳播，它的毒株也在不斷演變，因此導致人體免疫系統很難識別它。

當然，如果打流感疫苗的人越多，受傳染的人就相對越少。即使得了流感，症狀也會稍微輕一點。

圖片版權 Getty Images Image caption 在雞蛋裏培養流感疫苗

流感疫苗

打了流感疫苗就一定百分之百的保險了嗎？現實當中一些疫苗可能比另外一些更有效些。

要想讓流感疫苗有效，就需要讓人體的免疫系統識別部分流感病毒。

但問題是研製和生產流感病毒疫苗一般所需8、9個月的時間。

換句話說，科研人員需要在數月前就決定他們疫苗中所用的流感菌種。然而，流感病毒的毒株在疫苗出廠前就已經變異了。這就是有時流感疫苗不總有效的原因。

如果能研製出一種統一的疫苗，使人們能夠抵禦所有流感病毒的侵襲恐怕還需要許多年。

而且，即使有有效的疫苗，政府也無法提供給所有的人。因為要做到這一點意味著政府需要提前多年給疫苗公司打招呼，建立新廠房才能生產足夠的疫苗。

以上種種原因造成無法確保流感疫苗百分之百有效。

流感與感冒

幾乎人人都得過感冒和流感。他們的一些症狀是相似的，但感冒和流感本身又是完全不同的疾病。

感冒會讓你覺得身體不適，但如果得了流感則會嚴重的多，很可能會讓你臥牀不起。

流感還會伴有發燒和渾身疲憊，通常要一周或是更長的時間才能康復。

流感季節性較強，在北半球1、2月份是高峰。

圖片版權 圖片版權 Image caption 吃點富含維C的食物有助恢復

康復建議

流感來襲，如何應對？專家建議要聽從你自己身體語言，不要勉強自己，該休息時就休息。

如果症狀嚴重，最好臥牀休息。

如果只是小感冒，你不必停止自己日常活動，甚至可以照常上班。

醫生總是建議人們在感冒後多補充液體，就是我們平時說得多喝水。

這是因為你得了感冒與流感，很可能會打噴嚏、咳嗽、出冷汗等，因此需要補充液體。

圖片版權 Thinkstock Image caption 多喝水沒有錯

試驗發現，維他命C有助於預防和減輕感冒的症狀。

打針和服用抗生素是否可以讓病情迅速好轉呢？

英國政府的建議是，不要濫用抗生素。

原因是普通的感冒和流感服用抗生素並不起作用，特別是由於病毒所引起的感冒和流感。

只有在細菌感染時抗生素才管用，只有在你由於細菌感染出現進一步症狀時才應該去看醫生，服用抗生素。