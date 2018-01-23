生活小常識：小心便秘也會有生命危險

圖片版權 HANDLEY FAMILY PHOTO Image caption 理查德死於便秘併發症

日常生活中許多人可能都飽受過便秘的不快。不過，由於便秘而導致死亡的例子雖然罕見，但絶不是沒有。

英國男子理查德就因為便秘而死，他母親在為投訴案所做的調查中稱，里查德的死是"完全可以避免的"。

當年33歲的里查德患有唐氏綜合症，他經常出現便秘和腸道問題。此前，他家人一直嚴格控制他的飲食，保證他攝取充足的纖維，並每日服用一定劑量的瀉藥。里查德的便秘得到了有效的控制。

但在里查德出現心理和行為問題之後，他被安排在一所關愛院生活。在那裏，理查德的特殊飲食需求沒有得到足夠重視和嚴格控制。

圖片版權 iStock Image caption 水果和蔬菜有助腸道健康

關愛院的護理人員說，理查德有權吃他想吃的一切。

最終導致他排便困難，嚴重到不得不住院治療的地步。

醫護人員從里查德體內清除了重達10公斤的糞便。但不幸的是，里查德最後死於併發症。

便秘與健康

這一真實故事雖然很少見，但便秘以及腸道衛生應該引起人們足夠的重視。

里查德的母親說，希望人們能夠從這個悲劇中汲取教訓。

圖片版權 AFP Image caption 一天大解幾遍不重要，關鍵是否順暢。

雖然一般性便秘不值得大驚小怪，但如果長期、嚴重性便秘就應該去看醫生，進行檢查了。

任何原因都可能引起便秘，比如飲食習慣以及壓力和緊張情緒等。

什麼是便秘？

但到底怎樣才算便秘？

英國腸道專家、具有30多年經驗的希爾醫生在接受BBC採訪時表示，便秘主要指排便困難，而不在於一天幾次。

他解釋說，有人一天幾次，有人可能三天才需要一次大解。有人一個星期一次，還有一些他遇到過的患者甚至一個月才一次。

希爾說，只要大解時順利，不用費勁，一個星期一次甚至更長也不算便秘。

此外，便秘還可能誘發中老年人的心腦血管疾病突發。

因為用力排便可能導致腹壓增大，血壓會驟然升高。

如果再屏氣用力，全身肌肉和血管都會收縮、緊張，導致更多血液充盈顱內血管。

這個時候靜脈回流一旦稍微受阻，顱內的血管壓力就會增加，導致腦出血的發生。

腸癌

圖片版權 Getty Images Image caption 腸癌是癌症中比較普遍的一種

長期便秘更容易導致腸癌，同時也可能是腸癌的早期信號和症狀之一，要及時到醫院檢查。

根據中國健康部門的統計。發病居前5位的腫瘤依次為肺癌、胃癌、肝癌、食管癌和結直腸癌。

那如何才能預防便秘呢？希爾說，飲食中多吃纖維食品有助緩解症狀，例如，水果、蔬菜、燕麥和豆類等。

但如果嚴重，也可以通過藥物介入治療，刺激結腸蠕動以及修複腸壁上的一些破損等。